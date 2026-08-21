OL : deux absences confirmées à Toulouse avant la reprise

L’OL débutera sa saison de Ligue 1 samedi soir sur la pelouse de Toulouse. Pour cette première journée, le Téfécé devra composer sans deux jeunes joueurs suspendus, tandis que Paulo Fonseca doit encore lever plusieurs incertitudes dans son groupe.

Methalie et Vossah manqueront la réception de l’OL

Selon les informations d’Olympique et Lyonnais, Dayann Methalie et Alexis Vossah ne pourront pas participer à la réception des Gones, programmée samedi à 20h45. Les deux Toulousains sont suspendus après avoir reçu un avertissement lors du succès face à l’OL le 10 mai dernier (2-1).

Le latéral gauche et le milieu de terrain avaient bénéficié d’un temps de jeu important la saison passée. Vossah avait notamment posé des problèmes aux Lyonnais lors de cette dernière confrontation entre les deux équipes.

Deux joueurs qui ne partaient pas titulaires

Ces absences ne devraient toutefois pas bouleverser les plans de Berthel Askou. Potentiellement sur le départ, Methalie n’aurait pas été retenu pour cette première journée. De son côté, Vossah était remplaçant lors du revers contre Hambourg (2-1), le 15 août, pour le dernier match de préparation.

Cristian Casseres devrait en revanche débuter la rencontre malgré les interrogations entourant également son avenir. Le milieu vénézuélien reste donc au cœur du projet toulousain pour lancer l’exercice 2026-2027.

Fonseca attendu sur les incertitudes lyonnaises

Du côté de l’OL, Paulo Fonseca doit faire le point ce vendredi en conférence de presse. Nicolas Tagliafico, aperçu à l’entraînement jeudi, Khalis Merah et Pavel Šulc avaient manqué le match nul contre Fenerbahçe cette semaine (1-1). Leur présence à Toulouse reste à préciser.

L’OL, Nice, Le Havre et Lorient ciblent Jocelin Ta Bi, l’ailier de Sunderland, dans le cadre d’un prêt. Les Black Cats bloquent pour l’instant le dossier. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2090161596114809300

En parallèle, le club rhodanien continue de travailler sur son effectif. Plusieurs mouvements restent possibles d’ici au 1er septembre, alors que de nouvelles recrues sont encore espérées à Lyon.