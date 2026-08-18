OL : la piste japonaise à 15 M€ surgit pour remplacer Fofana

Malick Fofana se rapproche d’un départ de l’OL et donnerait désormais sa préférence à la Roma. Pour compenser la perte de l’international belge, le profil de Kaoru Mitoma est évoqué, mais l’opération s’annonce particulièrement complexe.

Fofana privilégie désormais la Roma

On vous en parlait lundi : l’Inter préparait son offensive dans le dossier Fofana, valorisé autour de 40 M€. La situation a depuis évolué puisque l’ailier de 21 ans aurait une préférence pour la Roma et souhaiterait poursuivre sa carrière en Italie.

Selon les informations relayées par Actu Ligue 1, le club romain aurait même trouvé un accord avec le joueur et l’OL. La finalisation de l’opération resterait toutefois liée à l’issue du dossier Rodrigo Mora.

Accord entre l’AS Roma, Malick Fofana et l’OL. L’opération sera finalisée en fonction de l’issue du dossier Rodrigo Mora. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2089410953683091809

Mitoma, le gros rêve lyonnais à 15 M€

Un départ du Belge obligerait les Gones à recruter un nouvel ailier, malgré les arrivées des prometteurs Boudache et Duranville. D’après Foot01, l’idée Kaoru Mitoma est désormais évoquée pour lui succéder.

L’international japonais présente de sérieux arguments. Arrivé à Brighton en provenance de l’Union Saint-Gilloise en 2022, il totalise 23 buts et 18 passes décisives en Premier League. Son expérience et sa capacité à faire des différences sur le côté gauche correspondraient aux besoins lyonnais.

Un salaire difficile à absorber pour l’OL

La piste reste néanmoins, à ce stade, davantage une belle idée qu’un dossier réellement engagé par la direction rhodanienne. Brighton valoriserait son ailier de 29 ans autour de 15 M€, un montant qui ne paraît pas inaccessible en cas de grosse vente de Fofana.

Le principal obstacle se situe au niveau du salaire de Mitoma, estimé à 400 000 € par mois en Angleterre. Malgré l’amélioration de ses finances, l’OL devrait donc trouver une formule particulièrement inventive pour transformer ce rêve japonais en véritable opportunité de mercato.