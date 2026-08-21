OL : Monaco accentue la pression dans la bataille de l’indice UEFA

Le succès de Monaco en Ligue Conférence permet à la France de rester dans le vert à l’indice UEFA. Mais la poussée du Portugal oblige désormais l’OL et le club du Rocher à terminer le travail lors des matches retour.

Monaco lance parfaitement sa campagne européenne

Malgré de nombreuses absences, Monaco s’est imposé à Zabrze (3-2) et a pris une option sur la qualification pour la phase de saison régulière de la Ligue Conférence. Un résultat précieux pour le club de la Principauté, mais également pour le football français.

Comme le souligne l’analyse de Foot01 sur l’indice UEFA, la France doit éviter de perdre prématurément l’un de ses représentants afin d’engranger un maximum de points durant la suite de la saison.

L’OL conserve toutes ses chances

Battu initialement à Prague alors qu’il n’était pas encore totalement prêt, l’OL a ensuite obtenu un solide match nul sur la pelouse de Fenerbahçe. Les Gones peuvent donc toujours croire à une qualification pour la phase de saison régulière de la Ligue des Champions, dont le bonus pèserait lourd dans les calculs.

La semaine prochaine sera ainsi décisive pour les Lyonnais, déjà sous pression dans leur barrage européen face à Fenerbahçe. En parallèle, le club rhodanien continue d’avancer sur plusieurs dossiers de recrutement.

L’OL, Nice, Le Havre et Lorient ciblent Jocelin Ta Bi, l’ailier de Sunderland, sous la forme d’un prêt. Les Black Cats bloquent pour le moment. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2090161596114809300

Le Portugal ne ralentit pas

La menace vient toujours du Portugal, principal poursuivant de la France dans la lutte pour la cinquième place sur les cinq dernières saisons. Braga et Benfica enchaînent les victoires dans les tours préliminaires, au point de placer leur pays en tête sur l’exercice en cours.

Avec cinq clubs encore qualifiés contre six auparavant, chaque succès portugais rapporte désormais davantage. Les calculs évolueront tout au long de la saison, mais l’enjeu immédiat est limpide : l’OL et Monaco doivent se qualifier la semaine prochaine pour maintenir la France à l’abri.