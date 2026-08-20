RC Lens : Benjamin Parrot brise le silence sur deux dossiers chauds en coulisses

Le RC Lens veut faire évoluer Bollaert-Delelis sans perdre ce qui fait son identité. L’augmentation de la jauge de la Marek et le maintien des tribunes debout en Coupe d’Europe sont désormais au cœur des discussions.

Le RC Lens avance sur deux dossiers majeurs concernant Bollaert-Delelis. Alors que le club est désormais propriétaire du stade, l’objectif est notamment d’augmenter la capacité de la tribune Marek et de préserver les places debout, marqueur historique de l’ambiance lensoise, y compris lors des rencontres européennes.

La Marek toujours en attente du ministère de l’Intérieur

Concernant l’augmentation de la jauge de la Marek, le dossier est désormais entre les mains du ministère de l’Intérieur. Benjamin Parrot, directeur général du RC Lens, assure que le club a effectué l’ensemble des démarches nécessaires.

« C’est toujours sur le bureau du ministère de l’Intérieur. On a donné tous les éléments, on a apporté toutes les études, fait des tests d’évacuation, installé des tripodes », explique-t-il pour La Voix du Nord.

L’enjeu est important pour le Racing. La Marek avait historiquement une capacité pouvant atteindre 10 000 personnes, avant la configuration issue de la rénovation du stade pour la Coupe du monde 1998. Elle compte aujourd’hui un peu plus de 4 200 places.

Le club souhaite donc retrouver une partie de cette capacité supplémentaire, mais aucune échéance précise n’est avancée pour le moment. « Avec les élections qui se profilent, je n’ai pas envie de donner de délai imminent », tempère Benjamin Parrot.

Des tribunes debout en Ligue des champions ?

L’autre chantier concerne directement la participation du Racing à la Ligue des champions et les exigences de l’UEFA. Le club lensois entend conserver les tribunes debout en Marek, mais aussi aux niveaux 0 des tribunes Delacourt et Trannin.

« Nous, l’idée c’est de garder cette singularité, cette exception culturelle lensoise. On est très attachés à ce que les tribunes restent debout », affirme le directeur général. Le sujet fait actuellement l’objet d’échanges avec l’UEFA. Benjamin Parrot se montre d’ailleurs optimiste : « Les échanges sont très positifs avec l’UEFA en ce moment ».

Les règlements européens prévoient désormais explicitement une « capacité spectateurs UEFA » pouvant intégrer des places debout conformes aux règles d’infrastructure du stade. La question n’est donc pas simplement celle d’une interdiction générale des tribunes debout : leur maintien dépend de leur conformité aux normes UEFA et aux exigences de sécurité du stade.

Pour la campagne de Ligue des champions qui débutera officiellement le jeudi 10 septembre prochain pour le Racing, Bollaert devra notamment répondre aux critères d’infrastructure correspondant au niveau de la compétition. À partir des barrages et jusqu’aux demi-finales, les matches doivent être disputés dans un stade répondant aux exigences de catégorie 4, avec la possibilité pour l’UEFA d’effectuer une visite d’inspection.