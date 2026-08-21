Pronostic FC Nantes – Rodez : la victoire ou le limogeage pour Der Zakarian ?

Voici l’analyse complète du match de la troisième journée de Ligue 2 entre le FC Nantes et Rodez, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après deux défaites en autant de journées depuis le début de la saison et une dernière place en Ligue 2, le FC Nantes est déjà dans la tourmente, tout comme son entraîneur Michel Der Zakarian, annoncé sur la sellette chez les Canaris. C’est donc dans un contexte très délicat que le FCN reçoit Rodez ce samedi (14h), pour le compte de la troisième journée de Ligue 2. Une réaction nantaise apparaît déjà indispensable face à une formation ruthénoise actuellement septième du championnat.

Ligue 2 – FC Nantes vs Rodez

Samedi 22 août 2026 · 14h · Stade de la Beaujoire

FC Nantes : déjà dos au mur

Il ne fallait probablement pas imaginer pire entame pour le FC Nantes. Relégués de Ligue 1 au printemps dernier, les Canaris abordaient cette nouvelle saison avec l’ambition de jouer les premiers rôles et de retrouver rapidement l’élite. Après seulement deux journées, ils sont pourtant la seule équipe du championnat à ne compter aucun point.

Battus à la Beaujoire par le Red Star (0-1) lors de la première journée, les Nantais espéraient lancer leur saison une semaine plus tard à Laval. Ils ont finalement concédé une nouvelle défaite (1-2), avec un but encaissé dans le temps additionnel après une énorme erreur de Tylel Tati. Un scénario particulièrement cruel qui a encore accentué la pression autour du club et de Michel Der Zakarian.

La réception de Rodez prend donc déjà des allures de match à ne surtout pas perdre. Une troisième défaite consécutive installerait un peu plus Nantes dans la crise et pourrait fragiliser encore davantage son entraîneur. À l’inverse, un premier succès permettrait aux Canaris de souffler et surtout de véritablement lancer leur saison.

Le retour à la Beaujoire doit également permettre au FCN d’afficher un visage beaucoup plus conquérant. Nantes devra probablement prendre davantage d’initiatives et montrer plus d’efficacité dans les deux surfaces. Les Canaris ont marqué seulement une fois en 180 minutes de championnat et devront enfin parvenir à concrétiser leurs temps forts.

Rodez : un début de saison contrasté

Rodez se déplace à la Beaujoire avec beaucoup moins de pression. Septièmes avec trois points, les Ruthénois ont parfaitement lancé leur saison en dominant Laval (3-1) lors de la première journée.

La deuxième sortie a été beaucoup moins convaincante. En déplacement à Annecy, le RAF s’est incliné 2-0 et n’a pas réussi à confirmer son excellent démarrage. Rodez arrive donc lui aussi à Nantes avec l’ambition de rebondir.

Sur le papier, les Ruthénois ne disposent pas du même effectif que les Canaris, mais ils pourraient profiter du contexte particulièrement pesant autour de leur adversaire. Plus les minutes passeront sans but nantais, plus la nervosité pourrait gagner les tribunes de la Beaujoire et les joueurs de Michel Der Zakarian.

Rodez aura donc tout intérêt à rester compact et discipliné, tout en essayant de profiter des espaces qui pourraient apparaître lorsque Nantes se projettera vers l’avant. Face à des Canaris dans l’obligation de gagner, le RAF pourrait trouver des situations intéressantes en transition.

Les confrontations entre les deux équipes

Le FC Nantes et Rodez n’ont quasiment aucun passé commun. Les deux formations ne se sont encore jamais affrontées en championnat, et leur unique confrontation officielle remonte à plus de 30 ans.

Le 30 mars 1993, les Canaris avaient largement dominé Rodez (9-1) en Coupe de France. Depuis cette rencontre, les deux équipes premières ne se sont plus retrouvées en compétition officielle.

Ce FC Nantes – Rodez constituera donc une affiche totalement inédite en Ligue 2, entre un FCN fraîchement relégué de l’élite et un RAF désormais bien installé dans l’antichambre du football français.

Les compos probables

La compo probable du FC Nantes : Dupé – Guilbert, Perrin, Tati, Amian – Sissoko, Lepenant, Leroux – Corredor, Guirassy, Ganago.

La compo probable de Rodez : Margueron – Issanchou, Laurent, Magnin, Lipinski, Jean-Lambert – Mendes, Cartillier, Joly ou Benchamma – Baldé, Touho.

Les joueurs à suivre

Killian Corredor (FC Nantes) : Arrivé cet été chez les Canaris, l’attaquant de 25 ans vivra une rencontre forcément particulière puisqu’il va retrouver son ancien club. Formé en partie à Rodez avant d’y revenir en 2021 pour véritablement lancer sa carrière professionnelle, Killian Corredor s’était imposé comme l’un des joueurs importants du RAF avant son départ pour Darmstadt en 2024. Face à une équipe qu’il connaît parfaitement, la nouvelle recrue nantaise aura à cœur de se montrer et pourrait être l’une des principales armes offensives du FCN.

Ibrahima Baldé (Rodez) : Déjà buteur depuis le début de cette nouvelle saison de Ligue 2, l’attaquant de 23 ans sera l’un des principaux dangers à surveiller côté ruthénois. Rapide et capable d’attaquer la profondeur, l’ancien joueur du RC Lens pourrait profiter des espaces laissés par une équipe nantaise qui sera dans l’obligation de prendre des initiatives. Après avoir trouvé le chemin des filets lors des deux premières journées, Ibrahima Baldé tentera de faire parler son efficacité à la Beaujoire.

Les tendances de cotes : Nantes favori malgré son mauvais départ

Issue Cote indicative Probabilité implicite Tendance Victoire FC Nantes (1) ≈ 1,74 ≈ 57 % Nantes favori Match nul (X) ≈ 3,85 ≈ 26 % À surveiller Victoire Rodez (2) ≈ 4,50 ≈ 22 % Rodez outsider

Malgré ses deux défaites consécutives, le FC Nantes conserve clairement la faveur des bookmakers pour cette rencontre. La cote d’une victoire nantaise tourne autour de 1,70-1,75, preuve que le statut et l’avantage du terrain des Canaris continuent de peser lourd dans l’analyse du match.

Les cotes traduisent donc un écart assez net entre les deux formations sur le papier. Mais le début de saison nantais invite à la prudence. Le FCN n’a encore pris aucun point et devra gérer une pression importante devant son public. Rodez pourrait donc avoir une carte à jouer si les Canaris ne parviennent pas à débloquer rapidement la rencontre.

Nos pronostics pour FC Nantes – Rodez

FC Nantes remboursé si match nul (DNB) : Plutôt que de partir directement sur une victoire nantaise, ce pari offre une sécurité supplémentaire compte tenu du début de saison très compliqué des Canaris. Nantes possède suffisamment de qualité pour réagir devant son public, mais ses deux premières prestations ne permettent pas encore d’écarter complètement un nouveau faux pas.

: Plutôt que de partir directement sur une victoire nantaise, ce pari offre une sécurité supplémentaire compte tenu du début de saison très compliqué des Canaris. Nantes possède suffisamment de qualité pour réagir devant son public, mais ses deux premières prestations ne permettent pas encore d’écarter complètement un nouveau faux pas. Moins de 3,5 buts dans le match : Nantes n’a inscrit qu’un but lors de ses deux premières journées et pourrait aborder cette rencontre avec une certaine crispation. Rodez devrait de son côté chercher à rester bien organisé pour faire durer le doute à la Beaujoire. Un match davantage tendu que spectaculaire est donc envisageable.

: Nantes n’a inscrit qu’un but lors de ses deux premières journées et pourrait aborder cette rencontre avec une certaine crispation. Rodez devrait de son côté chercher à rester bien organisé pour faire durer le doute à la Beaujoire. Un match davantage tendu que spectaculaire est donc envisageable. Le FC Nantes marque en deuxième mi-temps : Si Rodez parvient à résister pendant une partie de la rencontre, les Canaris devraient progressivement accentuer leur pression. L’obligation de résultat pourrait pousser Michel Der Zakarian à prendre davantage de risques après la pause et permettre à Nantes de trouver plus d’espaces à mesure que le match avance.

Score possible

2-0 pour le FC Nantes : Malgré son début de saison catastrophique, le FCN semble avoir une belle occasion de réagir devant son public. La rencontre pourrait longtemps rester serrée en raison de la pression qui pèse sur les Canaris, mais leur supériorité individuelle et l’obligation de résultat pourraient finalement leur permettre de faire la différence et de décrocher leurs trois premiers points de la saison.