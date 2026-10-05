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FRANCE

FC Nantes : La réserve conforte son trône, le week-end reste mitigé

Par Wladimir DELCROS - 5 Oct 2026, 16:04
FC Nantes : La réserve conforte son trône, le week-end reste mitigé

La réserve du FC Nantes poursuit son excellent début de saison grâce à un succès arraché au Mans (0-1). Le bilan est plus contrasté chez les U19 et les U17, tandis que plusieurs équipes féminines et régionales ont tiré leur épingle du jeu.

Mohamed Klaus Camara délivre la réserve

Deux semaines après sa courte victoire contre Alençon au stade Marcel-Saupin (1-0), la réserve nantaise a encore assuré l’essentiel. Les joueurs de Stéphane Ziani se sont imposés samedi sur la pelouse de l’équipe B du Mans FC (0-1), lors de la quatrième journée de National 2.

Dans une rencontre longtemps fermée, Mohamed Klaus Camara a débloqué la situation à la 84e minute. Sa frappe enroulée a permis aux Canaris de repartir avec les trois points et de préserver leur invincibilité en championnat. Avec dix unités, la maison Jaune et Verte conforte ainsi sa place de leader de cinquième division.

La réserve tentera de poursuivre sa série le 17 octobre, à l’occasion de la réception de La Châtaigneraie. Le détail des résultats du week-end a été rapporté par La Tribune Nantaise.

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Les U19 piétinent, les U17 rechutent

Chez les U19 Nationaux, le FC Nantes n’a pas réussi à renouer avec la victoire. Déjà accroché par Brest quinze jours plus tôt (1-1), le groupe de Stéphane Moreau a obtenu le même résultat sur le terrain de l’USSA Vertou. Menés dès la 18e minute, les jeunes Canaris ont égalisé grâce au défenseur central Octave Schneider à la 57e.

Les Nantais restent quatrièmes de leur poule, à deux points du leader guingampais, avant de recevoir Angers dimanche prochain. La journée a été moins favorable aux U17 Nationaux, battus par Brest à la Jonelière (2-3). Après avoir égalisé à deux reprises, ils ont cédé définitivement au retour des vestiaires et occupent désormais la sixième place avec huit points.

Des cartons chez les régionaux

Les autres catégories de la formation nantaise ont connu davantage de réussite. L’équipe U17 évoluant au niveau régional a largement dominé Château-Gontier (8-0). Les U15 se sont imposés sur le terrain de l’USJA Carquefou (1-3), alors que les U14 ont ramené une courte victoire de Saint-Nazaire (0-1). Les U13 ont, eux, partagé les points avec Le Mans au terme d’un match spectaculaire (4-4).

Les U19 féminines enchaînent

Le bilan est également contrasté dans les sections féminines. L’équipe première, toujours lanterne rouge de Première Ligue, a été tenue en échec par Montpellier à la Beaujoire (1-1). En R1, les Nantaises ont dominé le GF Havre et Loire à l’extérieur (0-3).

Les U19 féminines ont enfin confirmé leur bonne dynamique en battant le FC Mérignac-Arlac (3-0). Elles décrochent ainsi une troisième victoire consécutive, l’une des principales satisfactions de ce premier week-end d’octobre pour l’académie nantaise.

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