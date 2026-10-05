En plein processus de vente, le FC Nantes peut déjà compter sur un retour de l’affluence à La Beaujoire.

La Beaujoire recommence à vibrer. Et dans le contexte actuel du FC Nantes, ce n’est pas un détail. Quelques jours avant le retour des Canaris dans leur enceinte pour la réception de Reims, les féminines du club ont eu droit à une belle mise en lumière.

La Beaujoire refait recette

Délocalisées à la Beaujoire pour affronter Montpellier lors de la quatrième journée de Première Ligue, les joueuses nantaises ont attiré un public conséquent. Sur le terrain, les Canaries ont dû se contenter d’un match nul (1-1). Mais dans les tribunes, la soirée a été une franche réussite. Le FC Nantes a annoncé la présence de 9 085 spectateurs pour cette rencontre. Une affluence qui permet au club de réaliser la meilleure performance de ce début de saison en France pour un match de Première Ligue.

Un chiffre particulièrement intéressant alors que le club jaune et vert cherche à renforcer son attractivité et que son avenir capitalistique reste au centre des discussions. La Beaujoire continue donc de démontrer son potentiel, y compris lorsqu’il s’agit du football féminin. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les féminines du FC Nantes rencontrent un important succès populaire à la Beaujoire.

L’OM garde le record absolu

La saison dernière, la réception de l’OM avait attiré 17 491 spectateurs, le 14 décembre 2025. Deux mois plus tôt, le Paris Saint-Germain avait également permis aux Nantaises de réunir 16 847 personnes dans les tribunes. Des chiffres qui témoignent d’un véritable potentiel populaire autour du football féminin à Nantes. Le record national reste toutefois détenu par le stade Vélodrome. Le 26 mars dernier, la rencontre entre l’OM et Montpellier avait attiré 35 713 spectateurs.

Dans le contexte du processus de vente du FC Nantes, cette nouvelle affluence constitue forcément un signal intéressant. Pour un éventuel repreneur, disposer d’une enceinte capable de retrouver une forte affluence, y compris pour les rencontres féminines, représente un atout supplémentaire. Et cette dernière rencontre apporte un nouvel élément de satisfaction. Après plusieurs saisons parfois marquées par une relation tendue entre le public et la direction du club, voir les supporters revenir en nombre dans les tribunes peut donc être perçu comme une bonne nouvelle à l’approche d’un éventuel changement de propriétaire. Reste maintenant à confirmer cette dynamique.