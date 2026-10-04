FC Nantes : Le rôle de la Métropole dans le rachat reste à clarifier

La possible intervention de Nantes Métropole auprès de la DNCG dans le cadre d’un rachat du FC Nantes alimente les discussions. Mais en l’absence de position officielle ou d’analyse juridique publiée, la portée réelle d’une telle démarche reste difficile à mesurer.

Une question qui agite l’environnement nantais

Le dossier de la vente du FC Nantes continue de susciter de nombreuses interrogations. La dernière porte sur la marge de manœuvre de Nantes Métropole auprès de la Direction nationale du contrôle de gestion, alors que cette dernière joue un rôle central dans l’examen de la situation financière des clubs professionnels.

Ce dimanche, l’insider Emmanuel Merceron a indiqué avoir interrogé ChatGPT sur ce que la collectivité pouvait faire auprès de la DNCG dans le cadre d’un éventuel rachat des Canaris. Une démarche qu’il présente lui-même avec prudence, en invitant notamment les juristes à corriger les possibles erreurs contenues dans la réponse obtenue.

Aucune démarche officielle confirmée

À ce stade, ce message ne permet pas d’affirmer que Nantes Métropole a saisi la DNCG, ni qu’elle prévoit de le faire. Il ne rapporte pas davantage une prise de position de la collectivité, du gendarme financier du football français ou de la direction du FC Nantes. Il s’agit avant tout d’une réflexion lancée sur les réseaux sociaux.

La nuance est importante dans un dossier aussi sensible. Une réponse générée par un outil conversationnel ne constitue ni un avis juridique, ni une information officielle. Elle ne peut donc pas établir précisément les leviers dont disposerait la Métropole ou l’influence qu’elle pourrait exercer sur le processus.

La DNCG reste un passage majeur

La question posée remet toutefois en lumière l’importance de la DNCG lors d’un changement de propriétaire. L’instance examine les éléments financiers qui lui sont transmis et dispose de ses propres procédures. Le soutien politique ou institutionnel entourant un projet ne saurait, à lui seul, remplacer les garanties attendues.

Comme évoqué dans notre point sur le poids de la DNCG dans le dossier nantais, son appréciation peut constituer une étape déterminante. Pour autant, aucun verdict ni calendrier nouveau ne ressort du message publié dimanche.

Un débat encore très théorique

En l’état, la capacité de Nantes Métropole à peser concrètement reste donc à préciser. Seules une communication de la collectivité, une position de la DNCG ou une analyse produite par des juristes spécialisés permettraient de dépasser les hypothèses actuellement débattues.

Le sujet témoigne surtout de l’attente qui entoure l’avenir du FC Nantes. Mais faute d’élément officiel supplémentaire, le rôle éventuel de la Métropole demeure pour l’instant théorique.