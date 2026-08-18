À LA UNE DU 18 AOûT 2026
[15:20]FC Barcelone Mercato : Flick tient enfin son futur 9, il a coûté 1,5 M€ !
[15:00]RC Lens Mercato : après le PSG, Titraoui a mis une énorme secousse aux dirigeants de l’OM
[14:40]OL Mercato : un transfert à 35 M€ à l’horizon à Lyon !
[14:20]OM Mercato : ce talent du FC Nantes pourrait devenir le nouveau pari de Lorenzi 
[14:00]ASSE Mercato : gros coup dur pour le remplaçant annoncé de Stassin à 20 buts la saison dernière !
[13:40]Stade Rennais, OL, LOSC Mercato : pluie de rebondissements pour Kévin Danois
[13:30]RC Lens Mercato : énorme coup dur dans le dossier Adam Obert 
[13:20]ASSE : Cathro frappe fort et met un joueur à l’écart ! 
[13:00]OM : Genesio a trouvé son numéro 10 ! 
[12:40]ASSE Mercato : ça a chauffé pour Moueffek, rebondissements pour Stassin et Ekwah ! 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : un transfert à 35 M€ à l’horizon à Lyon !

Par Bastien Aubert - 18 Août 2026, 14:40
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Malgré son retour prometteur dans le onze de l’OL, Malick Fofana (21 ans) se dirige plus que jamais vers un départ vers Rome. 

Après plusieurs mois compliqués en raison d’une grave blessure à la cheville droite, Malick Fofana a enfin retrouvé les terrains et même une place dans le onze de l’OL. Mais son retour ne devrait finalement pas s’inscrire dans la durée.

Fofana, un accord à 35 M€ avec l’OL 

Malick Fofana (21 ans) serait plus proche que jamais d’un départ vers l’AS Roma. Séduite par le profil explosif du jeune ailier belge, la formation italienne aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le joueur et ses représentants. De son côté, Gian Piero Gasperini apprécierait particulièrement son profil. L’entraîneur romain verrait en Fofana un joueur capable d’apporter de la vitesse, du percussion et du danger sur le côté gauche.

Selon la Gazzetta dello Sport, les discussions entre l’OL et la Roma seraient désormais très avancées. Les deux clubs travailleraient sur une opération pouvant atteindre 35 millions d’euros au total. Le montage actuellement étudié serait particulièrement intéressant pour Lyon. Il serait question d’un prêt payant de 5 millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat sous conditions de 30 millions d’euros. Des bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente pourraient également compléter l’opération.

Lyon veut encore profiter de Fofana

Même si son départ semble désormais très probable, l’OL souhaiterait conserver Malick Fofana encore un peu. Le club lyonnais aimerait pouvoir compter sur l’international belge pour les deux rencontres importantes face à Fenerbahçe. La finalisation du transfert pourrait donc dépendre directement du calendrier européen de l’OL. Lyon chercherait ainsi à profiter des qualités de son ailier pour franchir cette échéance avant de le laisser rejoindre la capitale italienne.

Le dossier Malick Fofana est également lié à une autre opération suivie de près par la Roma. Le club italien travaille en parallèle sur le dossier Rodrigo Mora. La situation de l’attaquant portugais pourrait donc avoir une influence sur le calendrier du transfert de Fofana. Mais à Lyon, la tendance est désormais très claire : le jeune Belge se rapproche sérieusement d’un départ.

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OL : toutes les infos foot