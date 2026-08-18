Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Malgré son retour prometteur dans le onze de l’OL, Malick Fofana (21 ans) se dirige plus que jamais vers un départ vers Rome.

Après plusieurs mois compliqués en raison d’une grave blessure à la cheville droite, Malick Fofana a enfin retrouvé les terrains et même une place dans le onze de l’OL. Mais son retour ne devrait finalement pas s’inscrire dans la durée.

Fofana, un accord à 35 M€ avec l’OL

Malick Fofana (21 ans) serait plus proche que jamais d’un départ vers l’AS Roma. Séduite par le profil explosif du jeune ailier belge, la formation italienne aurait déjà trouvé un accord contractuel avec le joueur et ses représentants. De son côté, Gian Piero Gasperini apprécierait particulièrement son profil. L’entraîneur romain verrait en Fofana un joueur capable d’apporter de la vitesse, du percussion et du danger sur le côté gauche.

Selon la Gazzetta dello Sport, les discussions entre l’OL et la Roma seraient désormais très avancées. Les deux clubs travailleraient sur une opération pouvant atteindre 35 millions d’euros au total. Le montage actuellement étudié serait particulièrement intéressant pour Lyon. Il serait question d’un prêt payant de 5 millions d’euros, assorti d’une obligation d’achat sous conditions de 30 millions d’euros. Des bonus ainsi qu’un pourcentage à la revente pourraient également compléter l’opération.

Lyon veut encore profiter de Fofana

Même si son départ semble désormais très probable, l’OL souhaiterait conserver Malick Fofana encore un peu. Le club lyonnais aimerait pouvoir compter sur l’international belge pour les deux rencontres importantes face à Fenerbahçe. La finalisation du transfert pourrait donc dépendre directement du calendrier européen de l’OL. Lyon chercherait ainsi à profiter des qualités de son ailier pour franchir cette échéance avant de le laisser rejoindre la capitale italienne.

Le dossier Malick Fofana est également lié à une autre opération suivie de près par la Roma. Le club italien travaille en parallèle sur le dossier Rodrigo Mora. La situation de l’attaquant portugais pourrait donc avoir une influence sur le calendrier du transfert de Fofana. Mais à Lyon, la tendance est désormais très claire : le jeune Belge se rapproche sérieusement d’un départ.