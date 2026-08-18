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FRANCE

OL : Greenwood, le facteur X à 39 M€ désigné par Valbuena

Par Louis Chrestian - 18 Août 2026, 19:47
OL : Greenwood, le facteur X à 39 M€ désigné par Valbuena

À 180 minutes d’une qualification pour la Ligue des champions, l’OL s’apprête à défier un Fenerbahçe très ambitieux. Mathieu Valbuena estime que Mason Greenwood représentera la principale menace pour les Lyonnais.

Valbuena refuse de condamner l’OL

Passé par les deux clubs, Mathieu Valbuena observera forcément cette double confrontation avec attention. L’ancien international français s’attend à « deux beaux matchs » entre une formation turque largement renforcée et un OL habitué aux rendez-vous européens.

« Lyon a un gros avantage en jouant le match retour à domicile », a-t-il estimé sur TRT Spor. Malgré la perte de plusieurs joueurs expérimentés ces dernières saisons, Valbuena juge que le club rhodanien a compensé avec des jeunes de « très grande qualité ».

Greenwood attendu au tournant

La principale menace se nomme toutefois Mason Greenwood. Recruté pour 39 M€, l’ancien Marseillais est devenu le joueur le plus cher de l’histoire de Fenerbahçe. Son passé à l’OM pourrait également nourrir sa motivation face au rival lyonnais, comme le souligne Olympique et Lyonnais.

« Je pense que le joueur clé capable de faire la différence dans ces deux matchs est Greenwood », prévient Valbuena. Petit Vélo insiste sur sa qualité technique et sa capacité à exploiter les espaces ouverts. Un positionnement qui avait déjà alimenté les discussions lors de son passage à l’OM.

Malick Fofana retenu pour la double confrontation ?

De son côté, l’OL espère encore pouvoir compter sur Malick Fofana pour ces deux rencontres décisives. Malgré un accord annoncé avec l’AS Rome, les dirigeants lyonnais souhaiteraient retarder le départ de l’ailier belge.

Une menace à contenir dans les espaces

L’enjeu sera donc clair pour la défense lyonnaise : limiter les situations de transition et réduire l’influence de Greenwood. Fenerbahçe attend beaucoup de sa recrue record, tandis que l’OL compte sur sa jeunesse et le retour à domicile pour faire la différence.

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