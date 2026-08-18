OM : Ruddy Buquet lance la saison avec un heureux présage

Ruddy Buquet dirigera le match d’ouverture de la saison de Ligue 1 entre l’OM et Strasbourg, vendredi. L’arbitre français reste sur deux rencontres particulièrement favorables aux Marseillais.

Buquet au sifflet pour OM-Strasbourg

La saison de Ligue 1 débutera vendredi avec l’affiche entre l’Olympique de Marseille et Strasbourg. Selon les informations de Foot01, Ruddy Buquet a été choisi pour diriger cette rencontre de la première journée.

L’officiel français pourrait ainsi entamer sa dernière année au plus haut niveau au Vélodrome. Une désignation symbolique pour lancer un nouvel exercice attendu à Marseille, où l’été n’a pas été de tout repos.

Deux victoires avec l’OM la saison dernière

La présence de Ruddy Buquet constitue plutôt un heureux présage pour le club phocéen. La saison passée, l’arbitre avait croisé la route de l’OM à deux reprises. Les Marseillais s’étaient imposés contre Angers (5-2), puis face au Stade Rennais (3-1).

Ce bilan n’offre évidemment aucune garantie avant la réception du RCSA. L’OM devra surtout répondre sur le terrain après un mercato jusque-là compliqué, marqué par plusieurs mauvaises nouvelles.

Deux effectifs touchés par le mercato

Marseille et Strasbourg ont perdu des éléments importants durant l’intersaison. Le club alsacien a néanmoins pu renforcer son effectif, contrairement à la direction phocéenne, qui n’a pas encore concrétisé ses pistes à l’approche de cette première journée.

Transfert raté à l’OM, sa vie à Cassis, tifo du Vélodrome… Michel Platini revient sur ses attaches provençales. — @gouffa83 https://twitter.com/gouffa83/status/2089739717822578697

Un premier rendez-vous déjà important

Dans ce contexte, le rendez-vous face à Strasbourg doit permettre à l’OM de partir du bon pied devant son public. Ruddy Buquet aura la responsabilité de donner le coup d’envoi de cette nouvelle saison, avec un bilan récent qui sourit jusqu’ici aux Olympiens.