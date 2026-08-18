En cas de départ d’Amine Gouiri cet été, ce qui est encore loin d’être le cas, Grégory Lorenzi a déjà une piste en tête pour le remplacer à l’OM.

Le mercato de l’OM pourrait encore connaître quelques mouvements dans le secteur offensif. Amine Gouiri reste un joueur important de l’effectif de Bruno Genesio, mais son avenir n’est pas totalement verrouillé. Plusieurs clubs étrangers surveillent sa situation et, si une offre importante venait à arriver, l’OM pourrait être amené à réfléchir à son remplacement. Dans cette hypothèse, Grégory Lorenzi aurait déjà une idée.

L’OM se renseigne pour Sebastiano Esposito

Selon Unione Sarda, l’OM aurait pris des renseignements auprès de Cagliari concernant Sebastiano Esposito. Le club phocéen chercherait notamment à connaître les conditions d’un éventuel prêt de l’avant-centre italien. Une première approche qui ne signifie évidemment pas qu’une offre va être formulée. Mais le contexte autour du joueur pourrait rendre l’opération intéressante pour Marseille.

Sebastiano Esposito serait actuellement en froid avec son club. Une situation qui pourrait pousser l’attaquant à envisager un changement d’air avant la fermeture du mercato. Un nouveau projet pourrait donc séduire le joueur, notamment si celui-ci lui garantit davantage de responsabilités.

L’OM pourrait ainsi tenter de profiter de cette situation pour négocier un prêt plutôt qu’un transfert définitif. Une formule qui correspondrait également davantage aux contraintes économiques actuelles du club phocéen.

Un profil idéal pour l’OM ?

Le dossier reste néanmoins complexe. Sebastiano Esposito est sous contrat avec Cagliari jusqu’en 2030. Sa valeur est par ailleurs estimée autour de 15 millions d’euros par Transfermarkt. Un transfert définitif représenterait donc un investissement conséquent pour l’OM. Le prêt pourrait alors apparaître comme la solution la plus réaliste pour tester le joueur sans mobiliser immédiatement une telle somme.

La piste séduit en tout cas certains observateurs marseillais. LePetitOM considère déjà Sebastiano Esposito comme une cible particulièrement adaptée aux besoins de l’OM : « Superbe cible. C’est clairement un profil idéal pour nous qui peut jouer à deux postes différents et qui, à mon sens, performerait en L1. » Sa polyvalence constitue justement l’un de ses principaux arguments. Esposito peut évoluer dans différentes positions offensives, ce qui pourrait permettre à Bruno Genesio de l’utiliser dans plusieurs configurations.

Pour l’heure, Amine Gouiri est toujours à Marseille et son départ est encore loin d’être acté. Mais le travail de Grégory Lorenzi semble déjà s’effectuer en anticipation. Si une offre importante venait à convaincre l’OM de laisser partir son attaquant algérien, le club disposerait ainsi d’une première piste pour lui trouver un successeur. Sebastiano Esposito coche de nombreuses cases.