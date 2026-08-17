Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Si l’OM commence à faire rentrer de l’argent frais dans es caisses, la suite du mercato estival s’annonce des plus compliquées.

Le mercato estival de l’OM prend une tournure beaucoup plus compliquée pour les dirigeants marseillais. Plusieurs dossiers viennent en effet de se refermer, tandis que la pression financière ne cesse de s’accentuer sur le club.

Perri échappe à l’OM

Premier coup dur pour l’OM : Lucas Perri va finalement prendre la direction du Torino. Selon Foot Mercato, le club italien a définitivement remporté la bataille après avoir intensifié les discussions avec l’entourage du gardien brésilien. Le Torino a notamment revu son offre à la hausse avec une option d’achat fixée à 14 millions d’euros et une quatrième année en option dans le contrat du joueur.

Un effort suffisant pour convaincre Perri de rejoindre l’Italie. Le Brésilien est attendu lundi de l’autre côté des Alpes pour passer sa visite médicale. Sauf retournement de situation, son arrivée sera officialisée dans la foulée. L’OM avait pourtant tenté de revenir dans la course ces derniers jours. Mais cette fois, le dossier semble bel et bien lui échapper.

La valeur de l’effectif s’effondre

Comme si cela ne suffisait pas, une autre piste suivie par Marseille vient de prendre un sérieux coup de froid. Par l’intermédiaire de Marco Neppe, le Paris FC a fait savoir qu’Ilan Kebbal ne quitterait pas la capitale cet été. Une mauvaise nouvelle pour l’OM, qui surveillait attentivement la situation du milieu offensif. Le club phocéen doit donc désormais se tourner vers d’autres solutions pour renforcer son secteur offensif.

Autre signal inquiétant : la valeur marchande de l’effectif marseillais aurait fortement chuté ces derniers mois. Selon Transfermarkt, le groupe olympien est aujourd’hui estimé à environ 225 millions d’euros, contre 485 millions d’euros lors de la saison 2025-2026. Une baisse spectaculaire qui complique forcément la stratégie du club. Dans un contexte où Marseille doit vendre pour équilibrer ses comptes, disposer de joueurs moins valorisés sur le marché réduit mécaniquement les possibilités de réaliser de grosses opérations.

L’OM doit vendre, et vite

La pression est d’autant plus forte que les contraintes financières ne laissent que peu de marge aux dirigeants. Une source proche du dossier, citée par l’AFP, résume la situation sans détour : « L’OM doit vendre des joueurs et n’a pas le choix. C’est une contrainte imposée par la DNCG et l’UEFA. Si nous ne nous y conformons pas, l’UEFA nous exclura des compétitions européennes. »

Le message est donc clair. Malgré les nouvelles rentrées financières enregistrées récemment, l’OM doit encore réaliser des ventes importantes. Entre le dossier Perri qui lui échappe, le refus du Paris FC pour Kebbal et la baisse de valeur de son effectif, Marseille traverse une période particulièrement délicate. Pour Genesio et la direction olympienne, la fin du mercato s’annonce donc sous haute tension.