Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Frank McCourt vient de renforcer les finances de l’OM avec une nouvelle injection de plus de 50 millions d’euros. Une opération qui pourrait offrir davantage de marge de manœuvre au club phocéen, notamment sur le mercato.

L’OM bénéficie d’un nouveau coup de pouce financier. Selon Sportune, Frank McCourt a validé fin juillet une injection de 50,2 millions d’euros dans le club via sa société McCourt Europe.

50,2 M€ injectés dans le capital de l’OM

L’opération prend la forme d’une augmentation de capital. Concrètement, l’OM a émis de nouvelles actions, souscrites par McCourt Europe en échange d’un apport de 50,2 millions d’euros. Le propriétaire américain renforce ainsi directement les ressources financières du club. Cette opération permet notamment à Marseille de consolider sa situation financière et d’absorber d’éventuelles pertes sans avoir nécessairement recours à un financement bancaire.

Cette nouvelle injection confirme la volonté de Frank McCourt de maintenir son soutien financier au club phocéen. Après plusieurs saisons marquées par d’importants investissements, le propriétaire américain remet donc une nouvelle fois la main au portefeuille. Une décision qui intervient alors que l’OM cherche encore à faire évoluer son effectif.

Un coup de pouce pour le mercato ?

Cette rentrée financière pourrait également avoir des conséquences sur le mercato marseillais. L’OM doit encore renforcer plusieurs secteurs de son effectif et dispose désormais de ressources supplémentaires pour travailler sur certains dossiers. Attention toutefois : les 50,2 millions d’euros ne constituent pas automatiquement une enveloppe de 50,2 millions à dépenser en transferts. L’argent injecté sert avant tout à renforcer les ressources et la structure financière du club. Mais une situation financière plus solide peut évidemment faciliter certaines opérations et donner davantage de marge de manœuvre aux dirigeants.

Alors que le mercato estival marseillais tarde encore à véritablement décoller, cette annonce constitue donc une nouvelle rassurante. Frank McCourt a décidé de renforcer les finances de l’OM à hauteur de 50,2 millions d’euros. Reste désormais à savoir si cette opération permettra à Pablo Longoria, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio de passer à l’action sur le marché des transferts. Le propriétaire américain, lui, vient en tout cas de remettre une nouvelle fois au pot.