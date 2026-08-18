OM Mercato : Lorenzi prêt à ramasser les miettes de Strasbourg pour l’après Højbjerg !

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Selon l’insider Abdel Hamed, l’OM a pris des renseignements pour un éventuel prêt d’Amadou Koné (Neom). But! confirme avec quelques détails en plus…

L’OM pourrait profiter d’un dossier abandonné par le RC Strasbourg pour enfin avancer son recrutement estival. Alors que le Racing avait initié les premiers contacts pour Amadou Koné, le club alsacien a finalement décidé de passer à autre chose. Une situation dont Grégory Lorenzi souhaite profiter.

Strasbourg a finalement dit non pour Koné

Selon l’insider Abdel Hamed, l’OM s’est renseigné sur les conditions d’un éventuel prêt du milieu de Neom. But! confirme cette approche avec quelques précisions. Le RC Strasbourg avait pourtant été le premier à avancer sur le dossier. Mais après avoir étudié le profil de l’ancien Rémois sous toutes ses coutures, le nouvel entraîneur alsacien Hugo Oliveira n’aurait finalement pas été convaincu.

Le technicien portugais aurait privilégié un profil davantage porté vers l’offensive. Son choix s’est ainsi porté sur Djaoui Cissé, le milieu du Stade Rennais. Les discussions seraient actuellement actives et poussées entre les différentes parties. Conséquence : Amadou Koné s’est retrouvé disponible sur le marché.

L’OM s’est engouffré dans la brèche

Marseille n’a pas tardé à réagir. Selon nos informations, l’OM a pris le relais seulement ensuite et s’est renseigné sur la faisabilité d’un prêt du joueur de Neom. Le profil de Koné peut effectivement correspondre aux besoins marseillais dictés par la patte Genesio. Puissant, capable de répéter les efforts et doté d’un gros volume de jeu, le milieu pourrait apporter une solution supplémentaire dans l’entrejeu. Surtout, le joueur ne serait pas insensible à l’idée d’un retour en France.

Tout dépendra évidemment de l’avenir de Pierre-Emile Højbjerg. Si le Danois venait à quitter l’OM cet été, le club phocéen pourrait être amené à rechercher un joueur capable de compenser son départ dans un profil un peu différent. Dans cette configuration, Amadou Koné pourrait devenir une option crédible. La concurrence du RC Strasbourg désormais écartée, Marseille dispose en tout cas d’un boulevard pour avancer sur le dossier.

Le prix du prêt, dernier obstacle à lever

Reste toutefois une question essentielle : les conditions réclamées par Neom. L’OM doit composer avec des contraintes financières importantes et ne pourra pas se permettre une opération trop coûteuse.

Tout l’enjeu sera donc de savoir si le club saoudien est prêt à accepter un prêt aux conditions marseillaises. Pour l’instant, le dossier n’en est qu’au stade des renseignements. Mais si Højbjerg venait à partir, l’OM pourrait rapidement transformer cette simple prise de contact en véritable piste pour renforcer son milieu de terrain.