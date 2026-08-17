Si l’OM doit vendre pour enfin recruter cet été, le mercato commence à s’agiter dans tous les sens à Marseille.

Le mercato de l’OM continue de s’agiter, mais les dirigeants marseillais restent confrontés au même problème : avant de pouvoir véritablement accélérer sur leurs prochaines recrues, il faudra vendre. Dans ce registre, Foot Mercato nous apprend que le club phocéen craint une offre de dernière minute pour Igor Paixao évalué à 50 M€ par sa direction. En attendant, plusieurs dossiers circulent autour du club phocéen, avec des pistes plus ou moins concrètes.

Ratkov, la rumeur XXL venue d’Italie

Selon le journaliste italien Paolo Nello, l’OM aurait un intérêt pour Petar Ratkov. À 22 ans, l’attaquant bulgare présente un profil particulièrement intéressant avec son 1,93 m et ses qualités dans le jeu aérien. Le joueur aurait inscrit 9 buts en 17 rencontres avec la Lazio. Une première partie de saison compliquée aurait toutefois refroidi son aventure en Italie. Son profil de numéro 9 puissant pourrait séduire Marseille, mais cette piste reste à prendre avec précaution. Pour l’heure, rien ne permet d’affirmer que l’OM est réellement passé à l’offensive.

Di Gregorio proposé à l’OM

Le dossier du gardien est en revanche plus concret. Fabrizio Romano annonce que Guglielmo Vicario doit passer aujourd’hui sa visite médicale à Turin avant de rejoindre la Juventus sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Cette arrivée devrait pousser Michele Di Gregorio vers la sortie. Le gardien italien, qui pourrait être prêté jusqu’en juin prochain, aurait été proposé à plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille. L’OM pourrait donc avoir une opportunité à saisir sur le marché des gardiens, même si aucune décision n’a encore été prise concernant cette piste.

Zorgane, le dossier qui patine

Enfin, Adem Zorgane reste un nom à surveiller dans l’entrejeu marseillais. Après l’échec du dossier Yacine Titraoui, l’international algérien de 26 ans possède un profil qui correspond aux besoins de l’OM. Son avenir pourrait également évoluer après l’élimination de l’Union Saint-Gilloise lors des qualifications pour la Ligue des champions. Pisté par le RC Lens il y a un an, le joueur serait ouvert à un départ. Mais contrairement à certaines informations circulant ces dernières heures, le dossier n’est absolument pas avancé.

Une source citée par Maghreb-Foot assure qu’aucune négociation officielle n’a débuté entre Zorgane et Marseille : « Pour le moment, je peux confirmer qu’il n’y a aucun contact officiel ni aucune négociation entre l’Olympique de Marseille et le joueur algérien Adem Zorgane », explique cette source. L’intérêt pourrait donc exister, mais Marseille n’aurait encore entrepris aucune démarche concrète. Entre Ratkov, Di Gregorio et Zorgane, les pistes ne manquent pas. Mais tant que l’OM n’aura pas réalisé les ventes nécessaires, difficile pour les dirigeants marseillais de véritablement passer à la vitesse supérieure.