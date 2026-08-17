Le milieu offensif Tadjidine Mmadi (19 ans) est envisagé par le staff de l’OM comme un relais d’Igor Paixao sur l’aile gauche.

L’OM tient peut-être déjà la solution pour assurer la succession d’Igor Paixao sur le côté gauche. Alors que le club marseillais doit composer avec le départ de son ailier brésilien, le staff de Bruno Genesio aurait décidé de miser sur une solution interne.

Mmadi bien parti pour suppléer Paixao

Selon L’Équipe, Tadjidine Mmadi fait partie des joueurs envisagés pour prendre le relais de Paixao sur l’aile gauche. À seulement 19 ans, le jeune milieu offensif aurait convaincu son entraîneur durant la préparation estivale.

Genesio lui a accordé un temps de jeu conséquent au fil des matchs amicaux, signe que le technicien compte réellement sur lui cette saison. Plutôt que de se précipiter sur le marché pour recruter un nouveau joueur à ce poste, l’OM pourrait donc donner sa chance à son jeune talent.

Genesio compte sur lui à l’OM

Reste désormais à savoir si cette confiance se traduira dès le début de la compétition officielle. Les Marseillais lanceront leur saison de Ligue 1 vendredi soir avec la réception du RC Strasbourg au Vélodrome à partir de 20h45.

Pour Mmadi, cette rencontre pourrait déjà représenter une première occasion de montrer qu’il peut assumer les responsabilités laissées par Paixao. Et visiblement, Genesio semble prêt à lui donner sa chance dans les rangs de l’OM.