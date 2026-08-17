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FRANCE

LOSC, RC Lens, PSG, OM, OL : les premiers gagnants et perdants de l’été

Par Wladimir DELCROS - 17 Août 2026, 22:25
LOSC, RC Lens, PSG, OM, OL : les premiers gagnants et perdants de l’été

À quelques jours de la reprise de la Ligue 1, les clubs français ont connu des préparations très contrastées. Le RC Lens et l’AS Monaco ont envoyé des signaux positifs, tandis que Strasbourg a beaucoup souffert.

Le RC Lens démarre avec une longueur d’avance

Vainqueur du PSG dimanche lors du Trophée des Champions (1-0), le RC Lens termine son été sur une note particulièrement positive. Les Sang et Or avaient déjà dominé Crystal Palace (3-0) puis Villarreal (3-1), avant de connaître un accroc contre Sunderland (0-2).

L’AS Monaco s’est également distinguée en s’imposant à Liverpool (3-2). L’OL, engagé dans les tours préliminaires de la Ligue des champions, a pour sa part renversé le Sparta Prague au retour (3-0) après sa défaite en République tchèque (1-2).

Un bilan mitigé pour le LOSC et l’OM

Comme le détaille Le Petit Lillois dans son bilan estival, les Dogues affichent deux victoires, deux nuls et une défaite. Leur préparation s’est achevée par un nul contre Everton (1-1), marqué par la sortie sur blessure d’Olivier Giroud.

L’OM a alterné le bon et le moins bon : battu par Nice (0-3) et l’Atlético Madrid (1-2), le club phocéen a dominé Bilbao (3-1). De quoi laisser quelques interrogations avant la réception de Strasbourg au Vélodrome.

Strasbourg inquiète, Paris manque de repères

Le Racing affiche le bilan le plus préoccupant avec cinq défaites en six rencontres et 21 buts encaissés, dont sept face au Sporting Portugal. À l’inverse, Angers a remporté quatre de ses cinq matches avant d’accueillir Lille le 23 août.

Le PSG a disposé de peu de temps pour travailler collectivement. Battus par Majorque puis Lens, les Parisiens ont toutefois remporté la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa. Une préparation atypique avant une saison où le LOSC et ses concurrents tenteront rapidement de trouver leur rythme.

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