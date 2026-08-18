Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le mercato de l’OM pourrait encore s’animer dans les deux sens. Alors qu’Amine Gouiri reste très convoité à l’étranger, Jean-Clair Todibo aurait donné son accord pour rejoindre Marseille.

L’OM s’apprête à vivre une dernière ligne droite particulièrement mouvementée sur le mercato. Entre les exigences de Bruno Genesio, les contraintes financières imposées par Frank McCourt et les opportunités qui se présentent, le club phocéen pourrait encore enregistrer plusieurs mouvements.

Gouiri toujours au cœur des discussions

La situation d’Amine Gouiri reste particulièrement surveillée à Marseille. La semaine dernière, les représentants de l’attaquant ont rencontré la direction sportive de l’OM afin de faire le point avant la fin du mercato. Sur le plan sportif, Bruno Genesio apprécie énormément son ancien joueur.

Malgré son importance aux yeux de Genesio, Gouiri reste exposé à un départ. Selon L’Équipe, l’attaquant se sent bien à Marseille depuis son arrivée en janvier 2025, mais plusieurs clubs étrangers suivent attentivement sa situation. En Espagne, l’Atlético de Madrid et Villarreal l’ont notamment placé sur leurs listes en cas de départ d’un de leurs attaquants. Des premiers contacts auraient déjà été établis.

Le Séville FC s’est également positionné, même si le coût de l’opération semble actuellement trop élevé pour le club andalou. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2029, Gouiri serait valorisé à au moins 25 millions d’euros. En Italie, Côme reste très intéressé. Engagé en Ligue des champions, le club entraîné par Cesc Fabregas apprécie particulièrement le profil de l’international algérien, qui compte 27 sélections et 11 buts avec les Fennecs. La Lazio s’est également renseignée auprès de son entourage. En Premier League, Everton suit lui aussi le joueur avec attention. Des offres fermes pourraient arriver dans les derniers jours du mercato.

Todibo donne son accord à l’OM

Amine Gouiri n’est pas le seul attaquant marseillais susceptible d’animer cette fin de mercato. Igor Paixao dispose lui aussi de plusieurs prétendants. Le Brésilien plaît notamment à des clubs du Golfe ainsi qu’à Leeds, qui avait déjà tenté de le recruter avant son arrivée à Marseille en juillet 2025. Sa valeur serait aujourd’hui proche de son prix d’achat, estimé à 35 millions d’euros bonus compris. L’OM pourrait donc encore recevoir des offres importantes pour ses deux éléments offensifs.

Mais Marseille travaille également dans le sens des arrivées. Le dossier Jean-Clair Todibo semble désormais prendre une tournure très favorable. Le défenseur de West Ham aurait donné son accord pour rejoindre l’OM. L’opération pourrait prendre la forme d’un prêt avec un partage de la rémunération entre les deux clubs. Un montage qui permettrait à Marseille de récupérer un défenseur très apprécié par Bruno Genesio tout en limitant l’impact financier de l’opération.

Un autre élément est venu renforcer l’optimisme autour du dossier. Dimanche, Jean-Clair Todibo ne figurait pas dans le groupe de West Ham pour le déplacement à Burnley en Championship. Une absence qui intervient alors que les discussions autour de son avenir s’intensifient. L’OM doit désormais parvenir à finaliser l’accord avec West Ham, mais le principal obstacle semble avoir été levé avec l’accord du joueur.