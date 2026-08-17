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FRANCE

OM : après le geste de McCourt, Lorenzi a reçu un double coup de pouce financier en plein Mercato !  

Par Bastien Aubert - 17 Août 2026, 12:00
Grégory Lorenzi (OM)

Après le geste financier de Frank McCourt pour renflouer les caisses de l’OM, le club phocéen continue d’enregistrer des entrées d’argent en plein mercato.

L’OM continue de voir ses finances s’améliorer en plein mercato. Après le geste de Frank McCourt pour renforcer les caisses du club, les dirigeants olympiens peuvent désormais compter sur deux nouvelles rentrées d’argent particulièrement intéressantes.

CEPAC renfloue les caisses de l’OM

La première provient de la CEPAC. D’après l’AFP, le nouvel accord conclu avec la banque devrait rapporter un peu plus de 5 millions d’euros par an à l’OM. Une somme qui comprend notamment une augmentation du sponsoring déjà existant entre les deux parties.

Mais ce n’est pas le seul coup de pouce financier enregistré par le club phocéen. L’OM a également conclu un nouveau partenariat avec Sublime Côte d’Ivoire, dont le logo apparaîtra désormais sur la manche du maillot marseillais.

Le partenariat avec Sublime Côte d’Ivoire plus juteux que prévu

Le montant de cet accord n’a pas été communiqué. Une source proche de la direction olympienne assure toutefois qu’il s’agit d’un contrat « très intéressant » et en « hausse significative » par rapport à l’accord initial. Deux opérations qui offrent donc davantage de marge de manœuvre à l’OM alors que le mercato bat son plein. 

Pour Grégory Lorenzi et les dirigeants de l’OM, ces nouvelles ressources pourraient permettre de poursuivre le renforcement de l’effectif avec un peu plus de sérénité. Après l’aide apportée par McCourt, Marseille continue donc de trouver des leviers pour alimenter ses finances. Et forcément, dans une période où chaque euro compte sur le marché des transferts, ces nouvelles rentrées d’argent tombent particulièrement bien.

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