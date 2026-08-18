En jupette d’une structure dans son onze de départ, Bruno Genesio aurait déjà trouvé son meneur de jeu à l’OM cette saison.

Le mercato de l’OM n’est pas encore terminé, mais Bruno Genesio semble déjà réfléchir à plusieurs solutions pour son équipe. Parmi les pistes envisagées au milieu de terrain, une option pourrait notamment permettre à l’entraîneur de trouver son meneur de jeu sans forcément recruter un spécialiste du poste.

Timber, la solution de Genesio en numéro 10 ?

Selon LePetitOM, Bruno Genesio apprécie particulièrement Quinten Timber. Le technicien marseillais envisagerait ainsi de positionner le Néerlandais au poste de numéro 10 : « Comme pour Weah au poste d’ailier, Bruno Genesio apprécie Timber et se verrait bien l’installer au poste de 10 mais cela dépendra aussi des départs et des arrivées. » Une idée qui pourrait permettre à Genesio de profiter des qualités techniques et de la polyvalence de Timber dans une position plus offensive.

Cette éventuelle reconversion n’est toutefois pas gravée dans le marbre. La composition du milieu marseillais pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines. Si l’OM parvient à recruter un milieu défensif ou un joueur capable d’évoluer en 6 ou en 8, Timber pourrait être maintenu plus haut sur le terrain. À l’inverse, si aucun renfort supplémentaire n’arrive dans l’entrejeu, Genesio pourrait être contraint de le faire reculer. Le mercato aura donc une influence directe sur son positionnement.

Timber loin d’être assuré de rester à l’OM

Autre incertitude : Quinten Timber sera-t-il toujours à Marseille à la fin du mercato ? Pour l’heure, rien ne garantit que le Néerlandais portera encore le maillot de l’OM en septembre. Son avenir reste donc lui aussi lié aux mouvements qui interviendront d’ici la fermeture du marché. Une éventuelle offre intéressante pourrait modifier les plans de la direction marseillaise.

Cette réflexion illustre surtout la volonté de Bruno Genesio de disposer de plusieurs solutions tactiques. Timber pourrait ainsi être utilisé en numéro 10, mais également reculer au milieu selon les besoins de l’effectif. Le recrutement d’un 6 ou d’un 8 pourrait donc indirectement permettre au Néerlandais de s’installer plus près des attaquants. À l’inverse, un départ ou un manque de renfort dans ce secteur pourrait l’obliger à retrouver un rôle plus reculé. Le poste de Quinten Timber pourrait donc être l’un des petits feuilletons de la fin du mercato marseillais.