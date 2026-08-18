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FRANCE

OM : la vente à 5 M€ qui met déjà Marseille sous pression !

Par Louis Chrestian - 18 Août 2026, 16:01
OM : la vente à 5 M€ qui met déjà Marseille sous pression !

L’OM doit trancher après l’offre formulée par Utrecht pour Tadjidine Mmadi. Si un départ permettrait de renflouer les caisses, Romain Canuti estime que Marseille commettrait une lourde erreur en cédant dès maintenant son jeune ailier.

Utrecht insiste pour Mmadi

On vous en parlait lundi : Utrecht a transmis une offre proche de 5 M€ pour Tadjidine Mmadi, également suivi par Troyes via le City Football Group. Le joueur de 19 ans ne serait pas insensible à la possibilité de rejoindre les Pays-Bas.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, le pur produit de la formation marseillaise reste toutefois entre les mains de l’OM. La direction phocéenne, qui souhaite vendre, doit désormais décider si cette proposition suffit pour sacrifier un élément prometteur.

Canuti réclame un refus de l’OM

Cette possible vente fait bondir Romain Canuti. Le journaliste du Phocéen juge l’offre simple à repousser, Mmadi ne pesant pas lourd dans la masse salariale. « Reste à l’OM, joue l’Europa League », a-t-il notamment lancé sur X.

Dans une réaction relayée par Foot01, Canuti estime surtout que Marseille pourrait réaliser une opération bien plus importante en exposant son ailier cette saison : « Vendre à Utrecht, sans déconner, ce n’est pas sérieux… »

Un pari sportif et financier

Apparu à trois reprises en Ligue 1 la saison dernière, Mmadi a gagné du terrain durant la préparation estivale. Il a notamment marqué contre Bilbao au Vélodrome et pourrait devenir la doublure d’Igor Paixao sur le côté gauche.

L’OM doit donc arbitrer entre un chèque immédiat et l’espoir d’une forte valorisation. Pour Canuti, le talent du minot peut attirer la Premier League après une saison plus complète. Aux dirigeants marseillais de trancher.

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