La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Cité comme possible recrue de l’ASSE en cas de départ de Lucas Stassin au mercato, Yanis Begraoui (Estoril, 25 ans) s’éloigne dangereusement du Forez.

Le mercato de l’ASSE pourrait connaître un nouveau contretemps. Alors que Lucas Stassin voit plusieurs clubs s’intéresser à sa situation, l’ASSE doit également anticiper un éventuel départ de son attaquant belge.

Begraoui s’éloigne pour l’ASSE

Parmi les profils susceptibles de le remplacer, Yanis Begraoui avait notamment été cité mais le dossier prend une tournure beaucoup plus compliquée.Yanis Begraoui sort d’une saison exceptionnelle au Portugal. L’attaquant marocain de 25 ans a inscrit 20 buts en championnat avec Estoril, confirmant son énorme progression depuis son arrivée au club. Des performances qui attirent désormais l’attention de plusieurs formations européennes. Selon Foot Mercato, la Lazio Rome s’est notamment positionnée sur le dossier. Le club italien pourrait donc offrir à Begraoui l’opportunité de découvrir la Serie A.

Cette offensive italienne constitue forcément une mauvaise nouvelle pour l’ASSE. Begraoui présente un profil particulièrement intéressant pour les Verts, d’autant plus qu’il connaît déjà Ian Cathro. Le technicien écossais l’avait effectivement pris sous son aile lorsqu’il évoluait à Estoril. Cette relation aurait pu constituer un argument important dans une éventuelle offensive stéphanoise. Mais la concurrence de la Lazio pourrait sérieusement changer la donne.

Estoril réclame 12 M€

Autre difficulté pour l’ASSE : le prix demandé par Estoril. Le club portugais réclamerait 12 millions d’euros pour accepter de libérer son meilleur buteur. Une somme importante pour Saint-Étienne, surtout pour un joueur arrivé libre à Estoril à l’été 2024. Mais les performances de Begraoui ont totalement changé sa valeur sur le marché. Son exercice à 20 buts permet désormais à Estoril de se montrer particulièrement gourmand.

Pour l’ASSE, le dossier devient donc particulièrement compliqué. Si Lucas Stassin venait à quitter le Forez, les dirigeants devraient rapidement trouver une solution offensive. Begraoui semblait cocher plusieurs cases, notamment grâce à sa connaissance de Ian Cathro. Mais avec l’intérêt de la Lazio et un prix fixé à 12 millions d’euros, l’ASSE pourrait devoir se tourner vers une autre piste.