La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

À la recherche d’opportunités sur le mercato, l’OM pourrait regarder du côté du FC Nantes. Un nom commence notamment à circuler : Louis Leroux, jeune international Espoirs de 20 ans.

Le mercato de l’OM pourrait-il s’animer avec un jeune talent de Ligue 2 ? Alors que le club phocéen cherche encore à renforcer son effectif, le nom de Louis Leroux aurait été soufflé aux dirigeants marseillais. Une piste à prendre avec des pincettes, puisqu’elle est avancée par Peuple Olympien, mais le profil du milieu du FC Nantes possède plusieurs arguments susceptibles de séduire l’OM.

Leroux, un profil qui coche plusieurs cases à l’OM

À seulement 20 ans, Louis Leroux dispose déjà d’une expérience intéressante au niveau professionnel. L’international Espoirs français présente surtout l’avantage d’être particulièrement polyvalent. Capable d’évoluer au milieu de terrain, mais également sur le côté gauche, le talent du FC Nantes pourrait offrir plusieurs solutions à un entraîneur. Son profil physique constitue également un atout. Puissant dans les duels, propre techniquement et à l’aise dans le jeu aérien, Leroux possède également une grosse capacité de travail. Des qualités qui pourraient correspondre aux exigences du football marseillais.

Au-delà de ses qualités sportives, Louis Leroux aurait également séduit par son comportement. Même lorsqu’il a terminé la saison dernière sur le banc, le jeune joueur n’aurait pas créé de tensions particulières. Pas de vague, pas de sortie fracassante : Leroux aurait continué à travailler pour tenter de regagner sa place. Une mentalité qui pourrait avoir son importance dans un vestiaire aussi exposé que celui de l’OM.

Le FC Nantes pourrait être obligé de vendre

L’autre argument en faveur de cette piste concerne la situation économique du FC Nantes. Les Canaris doivent générer des liquidités et pourraient être amenés à étudier certaines offres pour leurs joueurs à forte valeur marchande. Dans ce contexte, Louis Leroux pourrait représenter une opportunité intéressante pour Marseille. Son prix resterait potentiellement accessible, tandis que son âge et son potentiel permettraient à l’OM d’envisager une opération à moyen terme.

Autre élément susceptible de faciliter une éventuelle discussion : les relations entre les deux clubs. Avec le départ de Medi Benatia, les rapports entre les dirigeants marseillais et Waldemar Kita seraient aujourd’hui plus sereins. Cela pourrait permettre d’ouvrir plus facilement des discussions si l’OM décidait réellement de passer à l’action pour Leroux. Évidemment, cela ne signifie pas qu’un transfert est actuellement en préparation. Mais le contexte pourrait être favorable à une négociation.

Une piste encore à confirmer

Pour l’heure, il faut toutefois rester prudent. L’intérêt de l’OM pour Louis Leroux est avancé par Peuple Olympien et reste donc à confirmer. Aucune offre officielle n’est évoquée. Mais le profil du Nantais a de quoi interpeller : jeune, puissant, polyvalent, travailleur, avec une marge de progression et une valeur potentiellement intéressante à la revente.

Sur le papier, Louis Leroux ressemble donc exactement au type de pari que l’OM pourrait tenter dans un contexte de mercato sous contraintes. Reste à savoir si cette piste passera du simple nom soufflé aux dirigeants à une véritable offensive marseillaise.