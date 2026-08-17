À LA UNE DU 17 AOûT 2026
[20:26]PSG : Luis Enrique prévient Paris, la concurrence ne se limite pas à Lens
[20:05]OM : nouveau rebondissement, un quatrième transfert capote sur le gong !
[19:43]Stade Rennais : après Naples, un nouveau prétendant passe à l’action
[19:23]ASSE, RC Lens : la concurrence s’emballe pour un espoir anglais de Bournemouth
[19:03]OM : une offre proche de 5 M€ pousse Marseille à trancher !
[18:43]OL : un dernier suspense secoue Fenerbahçe avant le barrage européen !
[18:23]RC Lens : Auxerre envoie un sérieux avertissement avant Bollaert !
[18:03]PSG : une pépite à 10 M€ pousse Paris à trancher
[17:43]LOSC : Angers lui vole déjà la vedette avant la reprise
[17:24]Real Madrid : Strasbourg officialise son gros pari à 10 M€

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : nouveau rebondissement, un quatrième transfert capote sur le gong !

Par Wladimir DELCROS - 17 Août 2026, 20:05
OM : nouveau rebondissement, un quatrième transfert capote sur le gong !

Alors que son départ semblait bouclé, Ange Lago ne rejoindra finalement pas Clermont. Le club auvergnat aurait tenté de modifier les conditions de l’accord dans la dernière ligne droite, provoquant l’arrêt des négociations.

Clermont revoit ses conditions au dernier moment

On vous en parlait récemment : l’OM et Clermont avaient trouvé un terrain d’entente pour Ange Lago. Le transfert définitif de l’attaquant ivoirien devait notamment permettre au club phocéen de conserver un pourcentage important à la revente.

Mais le dossier a connu un revirement tardif. Selon les informations relayées par Foot01, Clermont aurait cherché à diminuer ce pourcentage ainsi que le salaire initialement convenu avec le joueur. Des modifications qui ont fait capoter l’opération juste avant la signature.

Trois autres clubs suivent Ange Lago

Cette fois, Ange Lago ne serait donc pas à l’origine de l’échec des discussions. Auteur de belles performances à l’entraînement depuis le début de la préparation, le jeune attaquant voyait pourtant d’un bon œil la possibilité de lancer sa carrière avec un rôle potentiellement important en Ligue 2.

Son départ de la maison phocéenne reste néanmoins d’actualité. D’après La Minute OM, trois clubs évoluant à un niveau supérieur s’intéressent désormais à son profil. Aucun nom n’a encore filtré.

Le mercato des jeunes Marseillais s’anime

En parallèle du dossier Lago, l’OM continue de recevoir des sollicitations pour ses éléments prometteurs. Foot Mercato annonce ainsi qu’Utrecht a transmis une offre pour Tadjidine Mmadi.

Une place encore difficile à gagner à l’OM

Malgré les nombreux mouvements enregistrés dans le secteur offensif, l’avenir de Lago ne devrait pas s’écrire à Marseille. La direction phocéenne privilégie toujours un transfert, à condition de préserver ses intérêts. En attendant une nouvelle offre, l’Ivoirien reste donc à la disposition de Bruno Genesio.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot