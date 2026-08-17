Stade Rennais : après Naples, un nouveau prétendant passe à l’action

Le marché s’anime autour de Djaoui Cissé. Déjà suivi à l’étranger, le milieu de terrain de 22 ans figure désormais sur les tablettes d’un club de Ligue 1 désireux de renforcer son entrejeu.

Strasbourg se positionne sur Cissé

Selon L’Équipe, le RC Strasbourg s’intéresse à Djaoui Cissé. Le club alsacien, en quête de renforts au milieu de terrain, apprécie le profil du joueur formé au Stade Rennais. Cet intérêt est également relayé par Foot Mercato.

Pour l’heure, Rennes et Strasbourg n’en seraient toutefois pas encore au stade des discussions. Une offre pourrait arriver dans les prochaines semaines, sans que le Racing ne soit encore passé à l’action concrètement.

Après Naples, la concurrence s’élargit

On vous en parlait récemment, Naples avait déjà coché le nom de la pépite rennaise. L’apparition de Strasbourg dans ce dossier confirme que le profil de Cissé ne laisse pas insensible sur le marché.

Dans le même temps, un autre Rennais, Lilian Brassier, reste suivi par le Deportivo La Corogne pour renforcer sa défense.

Le Deportivo La Corogne piste Lilian Brassier et Nathan Zézé. Le Rennais reste une véritable option pour renforcer la défense du club espagnol. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2089002774981710050

Rennes garde la main

Révélé au cours de la saison 2024-2025, Cissé a gagné sa place grâce à son activité, ses qualités physiques et sa capacité à se projeter. Le Stade Rennais a sécurisé l’avenir de son élément prometteur en prolongeant son contrat jusqu’en 2030.

Le club breton ne se trouve donc pas dans l’obligation de vendre et conserve une position favorable. Strasbourg devra présenter des arguments solides pour faire avancer ce dossier, alors que la concurrence autour du milieu rennais commence à prendre de l’épaisseur.