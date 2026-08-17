À LA UNE DU 17 AOûT 2026
[20:26]PSG : Luis Enrique prévient Paris, la concurrence ne se limite pas à Lens
[20:05]OM : nouveau rebondissement, un quatrième transfert capote sur le gong !
[19:43]Stade Rennais : après Naples, un nouveau prétendant passe à l’action
[19:23]ASSE, RC Lens : la concurrence s’emballe pour un espoir anglais de Bournemouth
[19:03]OM : une offre proche de 5 M€ pousse Marseille à trancher !
[18:43]OL : un dernier suspense secoue Fenerbahçe avant le barrage européen !
[18:23]RC Lens : Auxerre envoie un sérieux avertissement avant Bollaert !
[18:03]PSG : une pépite à 10 M€ pousse Paris à trancher
[17:43]LOSC : Angers lui vole déjà la vedette avant la reprise
[17:24]Real Madrid : Strasbourg officialise son gros pari à 10 M€

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : après Naples, un nouveau prétendant passe à l’action

Par Louis Chrestian - 17 Août 2026, 19:43
Stade Rennais : après Naples, un nouveau prétendant passe à l’action

Le marché s’anime autour de Djaoui Cissé. Déjà suivi à l’étranger, le milieu de terrain de 22 ans figure désormais sur les tablettes d’un club de Ligue 1 désireux de renforcer son entrejeu.

Strasbourg se positionne sur Cissé

Selon L’Équipe, le RC Strasbourg s’intéresse à Djaoui Cissé. Le club alsacien, en quête de renforts au milieu de terrain, apprécie le profil du joueur formé au Stade Rennais. Cet intérêt est également relayé par Foot Mercato.

Pour l’heure, Rennes et Strasbourg n’en seraient toutefois pas encore au stade des discussions. Une offre pourrait arriver dans les prochaines semaines, sans que le Racing ne soit encore passé à l’action concrètement.

Après Naples, la concurrence s’élargit

On vous en parlait récemment, Naples avait déjà coché le nom de la pépite rennaise. L’apparition de Strasbourg dans ce dossier confirme que le profil de Cissé ne laisse pas insensible sur le marché.

Dans le même temps, un autre Rennais, Lilian Brassier, reste suivi par le Deportivo La Corogne pour renforcer sa défense.

Rennes garde la main

Révélé au cours de la saison 2024-2025, Cissé a gagné sa place grâce à son activité, ses qualités physiques et sa capacité à se projeter. Le Stade Rennais a sécurisé l’avenir de son élément prometteur en prolongeant son contrat jusqu’en 2030.

Le club breton ne se trouve donc pas dans l’obligation de vendre et conserve une position favorable. Strasbourg devra présenter des arguments solides pour faire avancer ce dossier, alors que la concurrence autour du milieu rennais commence à prendre de l’épaisseur.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot