Stade Rennais – Mercato : La pépite Djaoui Cissé en partance pour Naples cet hiver ?

Le marché hivernal n’a pas encore ouvert ses portes que le nom de Djaoui Cissé circule déjà en Italie. Le jeune milieu du Stade Rennais, considéré comme l’un des plus gros potentiels de sa génération, pourrait bien être au cœur d’un feuilleton brûlant dans les semaines à venir. Entre concurrence féroce à Rennes et intérêt grandissant du Napoli, le dossier s’annonce explosif.

Un début de saison compliqué pour Cissé

Arrivé comme un talent à polir, Djaoui Cissé a vécu un début d’exercice délicat. La faute à un recrutement massif au milieu de terrain : Mahdi Camara, Valentin Rongier, et la présence de cadres comme Seko Fofana ont considérablement réduit son temps de jeu.

Habib Beye, sous tension il y a encore quelques semaines et proche de la sortie, a finalement choisi de relancer le jeune prodige. Un choix payant : Cissé réapparaît, montre sa qualité dans les transitions et laisse entrevoir les promesses qui faisaient rêver la direction bretonne.

Habib Beye relance la machine

Si le technicien rennais semblait chercher la bonne formule, la montée en puissance de Cissé fait partie des rares satisfactions récentes. Sa capacité à casser les lignes, son intelligence dans les petits espaces et son volume de jeu commencent à attirer les regards… et pas seulement en France.

Car cette relance, même fragile, n’est pas passée inaperçue en Série A.

Naples surveille de près le dossier

Selon Il Napolista, le Napoli cherche à renforcer son milieu de terrain dès cet hiver. Deux profils sont ciblés en priorité, mais tout dépendra des départs à venir (Corrmezz notamment), ainsi que du sort de Mainoo et Atta, également dans le viseur.

Dans cette liste courte, un nom ressort : Djaoui Cissé. Le Rennais figure parmi les options étudiées avec Manzambi de Fribourg.

Le club napolitain, en quête de dynamisme et de jeunesse au milieu, voit en Cissé un potentiel énorme à modeler.

Un transfert qui pourrait rapidement s’accélérer

Si les rumeurs ne sont pour l’instant qu’à un stade préliminaire, tout pourrait s’emballer très vite. Le joueur possède un potentiel XXL, et les clubs italiens sont connus pour flairer les pépites avant leurs explosions.

Avec la concurrence accrue à Rennes et la possibilité d’évoluer dans un club disputant régulièrement l’Europe, Cissé pourrait ne pas rester insensible.

Une vente record pour le Stade Rennais cet hiver ?

Rennes n’a jamais caché sa volonté de valoriser ses jeunes talents, et Cissé coche toutes les cases d’une vente à forte plus-value. Si Naples passe à l’action, la transaction pourrait atteindre un montant record pour un départ hivernal, tant l’intérêt semble sérieux et le potentiel du joueur reconnu.

L’hiver s’annonce chaud du côté de la Bretagne : la pépite rennaise pourrait bien devenir l’une des attractions majeures du mercato à venir.