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FRANCE

ASSE : victoire, mercato, Cathro… les dossiers chauds de ce lundi

Par Wladimir DELCROS - 17 Août 2026, 20:45
ASSE : victoire, mercato, Cathro… les dossiers chauds de ce lundi

Après son succès contre Clermont (3-1), l’ASSE dispose déjà de plusieurs enseignements à tirer de son début de saison. Le jeu prôné par Ian Cathro, les performances individuelles et la fin du mercato seront au menu du Sainté Night Club ce lundi à 21 heures.

Le démarrage des Verts pose question

Le débrief proposé par Peuple Vert reviendra d’abord sur la victoire stéphanoise face à Clermont. Comme contre Sochaux, les Verts ont eu besoin d’un quart d’heure avant d’entrer pleinement dans leur rencontre.

La capacité de l’équipe à réaliser des matchs plus complets sera donc au cœur des débats. Le style installé par Ian Cathro et les sauts de concentration encore visibles doivent également permettre de dresser les premiers contours de cette nouvelle ASSE.

Cardona et Svetlin passés au crible

La blessure sérieuse de Ferreira, survenue dès la 23e minute, a obligé Cathro à revoir son organisation. Bernauer a reculé à gauche, Pedro a basculé à droite et Tamar Svetlin a intégré le milieu sans que les Verts perdent le fil.

La première de la dernière recrue stéphanoise sera analysée, tout comme les prestations de Ballo et d’Irvin Cardona. Ce dernier semble retrouver des couleurs dans une attaque à deux après une saison précédente compliquée. Adam Baallal et Nathan Kasia Nkondo seront aussi évoqués.

Le dégraissage, grand chantier du mercato

Aucune nouvelle arrivée n’est signalée depuis la semaine dernière, mais les départs pourraient rapidement s’accélérer. Gadegbeku est annoncé à Pau, tandis qu’Igor Miladinovic se rapproche d’un prêt au Partizan Belgrade assorti d’une option d’achat.

Les dossiers Nadé, Stassin et Boakye restent également ouverts. Avec un effectif conséquent et plusieurs jeunes susceptibles de frapper à la porte, le dégraissage s’annonce comme l’un des principaux défis de KSV d’ici la fermeture du marché. Un dossier à suivre dans l’actualité de l’ASSE.

La concurrence en Ligue 2 déjà observée

L’émission se terminera par un point sur les rivaux des Verts pour la montée. Nantes, Annecy, Dunkerque, Metz, Pau et Rodez figureront parmi les équipes étudiées avant un jeu de pronostics sur les deux promotions directes et les places en playoffs.

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