En cas de départ de Michel Der Zakarian, ce qui est encore loin d’être acté, les supporters du FC Nantes auraient déjà un nom pour le remplacer.

Le début de saison compliqué du FC Nantes continue d’alimenter les interrogations autour de Michel Der Zakarian. Avec deux défaites lors des deux premières journées de Ligue 2, le technicien nantais se retrouve sous pression avant la réception de Rodez. Pour autant, son départ n’est pas encore acté.

Poirier plébiscité par les supporters du FC Nantes

Dans ce contexte, But! a lancé un sondage auprès de ses lecteurs avec une question simple : « Quel serait le coach idéal pour relancer le FC Nantes ? » Et les résultats sont particulièrement clairs.

Grégory Poirier : 55,1 %

Autre : 28,5 %

Michel Der Zakarian : 10,8 %

Antoine Kombouaré : 5,7 %

L’ancien entraîneur du Red Star arrive donc très largement en tête. Plus d’un supporter sur deux ayant participé au sondage estime ainsi que Poirier serait l’homme idéal pour tenter de relancer les Canaris.

Une piste qui a déjà circulé

Ce résultat prend forcément une autre dimension alors que le nom de Grégory Poirier a récemment circulé du côté de la Beaujoire. Une réunion avec les dirigeants nantais aurait même été évoquée ces derniers jours. Mais prudence : But! ne confirme pas à ce stade qu’une véritable discussion soit engagée entre les deux parties. Le sondage ne constitue donc évidemment pas une confirmation d’un changement d’entraîneur. Il montre en revanche une tendance particulièrement forte chez les supporters.

Der Zakarian conserve encore officiellement sa place sur le banc du FC Nantes. Mais après deux journées et autant de défaites, la pression est déjà importante. La réception de Rodez pourrait donc représenter un rendez-vous majeur pour le technicien. Un nouveau revers pourrait relancer les spéculations autour de son avenir et pousser la direction à étudier sérieusement d’autres options. Dans cette hypothèse, Grégory Poirier disposerait déjà d’un avantage important : sa cote auprès des supporters.

Kombouaré beaucoup moins populaire

Autre enseignement du sondage : Antoine Kombouaré ne recueille que 5,7 % des suffrages. Pourtant, son nom avait également été évoqué comme une potentielle solution en cas de départ de Der Zakarian. L’ancien entraîneur nantais connaît parfaitement le club et avait déjà réussi à maintenir les Canaris en Ligue 1 dans des contextes difficiles.

Mais auprès des supporters interrogés par But!, il est très largement devancé par Poirier. À ce jour, rien ne permet donc d’affirmer que Michel Der Zakarian quittera le FC Nantes après le match contre Rodez. La situation reste évolutive. Mais une chose est certaine : Grégory Poirier plaît énormément au peuple nantais.