La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Dans le viseur du RC Lens, le jeune ailier Remy Rees-Dottin (Bournemouth, 20 ans) a tapé dans l’œil des recruteurs de l’ASSE en plein mercato estival.

L’ASSE pourrait réserver une nouvelle bataille avec le RC Lens en plein mercato. Alors que les deux clubs suivent déjà plusieurs profils, un jeune ailier anglais pourrait désormais faire l’objet d’une concurrence entre les Verts et les Sang et Or.

Rees-Dottin séduit l’ASSE

Remy Rees-Dottin, âgé de seulement 20 ans, serait dans les radars de l’ASSE. Le joueur appartient actuellement à Bournemouth et évolue principalement sur le côté gauche. Présent au tournoi de Ploufragan, il aurait profité de cette compétition pour se faire remarquer. D’après Transfer Radar, ses performances auraient notamment épaté les recruteurs stéphanois, attentifs à son profil durant le tournoi. Une prestation suffisamment convaincante pour faire grimper son nom dans les plans de l’ASSE.

Saint-Étienne n’est toutefois pas seul. Comme déjà évoqué lundi soir, le RC Lens s’intéresse également à Remy Rees-Dottin. Le jeune ailier anglais serait donc désormais suivi par deux clubs français particulièrement attentifs aux jeunes profils à fort potentiel. Cette concurrence pourrait rapidement devenir intéressante à suivre. Lens dispose évidemment d’un projet attractif, mais l’ASSE peut également proposer à Rees-Dottin une perspective de temps de jeu intéressante.

Le RC Lens déjà sur le dossier

Autre élément qui pourrait rendre le dossier particulièrement séduisant : la situation contractuelle du joueur. Remy Rees-Dottin n’aurait plus qu’un an de contrat avec Bournemouth. Une situation qui pourrait pousser le club anglais à écouter les propositions dès cet été afin d’éviter de voir son joueur partir librement dans quelques mois. Pour les clubs intéressés, le contexte pourrait donc représenter une opportunité à saisir.

Reste maintenant à savoir si les Verts passeront concrètement à l’action. Le simple intérêt des recruteurs stéphanois ne signifie pas encore qu’une offre sera formulée. Mais le fait que Rees-Dottin ait particulièrement séduit les observateurs de l’ASSE pourrait faire évoluer le dossier, le club forézien ayant une surfa financière plus importante que son homologue artésien.