Déjà dans le collimateur des supporters de l’ASSE ces derniers mois, Gautier Larsonneur s’est encore distingué après la victoire des Verts contre Clermont (3-1).

L’ASSE a remporté son premier match de la saison à domicile en Ligue 2, samedi contre Clermont (3-1). Mais alors que la soirée aurait dû être entièrement consacrée à la belle victoire stéphanoise, une séquence impliquant Gautier Larsonneur a rapidement fait réagir les supporters.

Larsonneur détourne une caméra

Au coup de sifflet final, les joueurs de l’ASSE ont célébré leur succès sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Les caméras ont alors suivi le groupe stéphanois dans les scènes de joie. Larsonneur, qui discutait avec Zuriko Davitashvili, s’est ensuite approché d’une caméra avant de la détourner d’un geste visiblement agacé. Une séquence qui n’est évidemment pas passée inaperçue.

Ce geste intervient dans un contexte déjà tendu autour du gardien stéphanois. Gautier Larsonneur est régulièrement ciblé par une partie des supporters de l’ASSE depuis plusieurs mois. Son statut et son comportement font régulièrement débat, alors que le joueur a longtemps porté le brassard de capitaine des Verts. La nouvelle séquence filmée après Clermont risque donc de relancer les discussions autour de sa relation avec le public stéphanois.

« La fracture est chaque jour un peu plus grande »

Sur les réseaux sociaux, certains supporters n’ont pas tardé à réagir. Un supporter de l’ASSE a notamment dénoncé une situation qui, selon lui, dure depuis trop longtemps : « La fracture est chaque jour un peu plus grande entre les supporters et celui qui a été le capitaine de l’ASSE fût un temps… Et le club met des œillères et fait l’autruche depuis un an. Personne n’évoque le sujet, que ce soit pour le défendre ou mettre les choses à plat. Rien. » Une réaction qui illustre le malaise existant autour du gardien.

Sur le terrain, les Verts ont pourtant réalisé une prestation convaincante. Avec cette victoire 3-1 contre Clermont, l’ASSE confirme son excellent début de saison et poursuit sa dynamique offensive. Le résultat reste donc largement positif pour Ian Cathro et ses joueurs. Mais cette nouvelle séquence impliquant Larsonneur pourrait continuer à alimenter les discussions autour du vestiaire stéphanois.