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FRANCE

ASSE : le grand ménage s’accélère, un nouveau départ se précise

Par Louis Chrestian - 18 Août 2026, 06:23
ASSE : le grand ménage s’accélère, un nouveau départ se précise

À quinze jours de la fermeture du mercato, l’ASSE veut encore alléger son effectif avant de compléter son recrutement. Après Igor Miladinović, plusieurs joueurs pourraient rapidement quitter le Forez.

Miladinović parti, Nadé toujours dans l’attente

Le premier départ est désormais acté. Igor Miladinović a rejoint le Partizan Belgrade sous la forme d’un prêt avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison 2026-2027. Arrivé en 2024, le milieu serbe ne bénéficiait plus d’un temps de jeu suffisant chez les Verts.

Mickaël Nadé reste également proche de la sortie. Selon le point consacré au mercato stéphanois, le défenseur pourrait être transféré à Dubaï United puis prêté au Rodina Moscou. Rien n’est toutefois encore signé dans ce dossier mouvementé.

Un accord verbal annoncé pour Annan

Également poussé vers la sortie, Ebenezer Annan disposerait d’une piste concrète en Roumanie. Le Rapid Bucarest et l’ASSE auraient trouvé un accord verbal pour un prêt assorti d’une option d’achat.

Djylian N’Guessan, qui ne souhaite pas prolonger son contrat à un an de son terme, s’entraîne lui aussi à l’écart. La situation d’Aïmen Moueffek apparaît plus compliquée depuis qu’Erzurumspor a recruté Elisha Owusu.

Stassin conditionne la suite du recrutement

Lucas Stassin reste courtisé, notamment par Benfica et Hull City, mais aucun accord n’est évoqué. Son éventuel départ conditionnera l’arrivée d’un nouvel attaquant. De son côté, l’ASSE réclamerait plus de 10 M€ pour Augustine Boakye, suivi par Anderlecht, Wrexham et Norwich.

Dans le sens des arrivées, Elyes Dhaoui, André Zibi et Etienne Mendy sont attendus pour renforcer les équipes de jeunes. Le recrutement d’un latéral gauche demeure aussi une priorité. Tous les dossiers de l’ASSE restent donc suspendus à l’avancée du dégraissage.

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