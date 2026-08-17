L’ASSE affiche déjà un visage offensif en ce début de saison : après deux matches de championnat, les Verts a déjà fait tomber un record prestigieux.

L’ASSE a parfaitement lancé sa saison en Ligue 2. Après deux journées de championnat, les Verts affichent déjà six buts inscrits et confirment les ambitions offensives affichées depuis l’arrivée de Ian Cathro.

Trois buts lors de 3 matches consécutifs

L’ASSE ne s’est pas contentée de soigner ses statistiques après son large succès à Sochaux. Les Stéphanois ont marqué au moins trois buts lors de chacun de leurs trois derniers matches de championnat. Une performance suffisamment rare pour faire tomber une statistique particulièrement marquante. Selon OptaJean, il faut en effet remonter à mars 1998 pour retrouver une telle série avec les Verts en Ligue 2. À l’époque, Saint-Étienne avait également inscrit au moins trois buts lors de trois rencontres consécutives.

Cathro imprime déjà sa marque à l’ASSE

Cette efficacité offensive confirme les premières tendances observées depuis le début de la saison. L’ASSE affiche un visage particulièrement ambitieux dans le jeu et semble déjà avoir trouvé des automatismes dans le secteur offensif. Les six buts inscrits en deux journées illustrent cette dynamique. Plusieurs joueurs ont également déjà trouvé le chemin des filets, avec notamment Irvin Cardona en grande forme depuis le début du championnat. Le système mis en place par Ian Cathro semble donc porter ses premiers fruits.

Une série à prolonger pour les Verts

Les Verts ont désormais l’occasion de faire durer cette dynamique. Après un début de saison aussi prolifique, l’objectif sera forcément de conserver cette efficacité offensive sur la durée. La série actuelle permet en tout cas à l’ASSE de se rapprocher d’une performance qui n’avait plus été réalisée depuis près de trois décennies. Une première statistique forte pour Ian Cathro et ses joueurs, qui espèrent évidemment que cette réussite offensive accompagnera les Verts tout au long de leur quête de remontée en Ligue 1.