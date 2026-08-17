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FRANCE

ASSE Mercato : Stassin vers un retour fracassant en Ligue 1 ?

Par Bastien Aubert - 17 Août 2026, 14:20
Lucas Stassin (ASSE)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Un club de Ligue 1 pourrait relancer Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) avant la clôture du mercato estival.

Le dossier Lucas Stassin pourrait connaître un nouveau rebondissement du côté de l’ASSE. Alors que l’attaquant belge reste très convoité sur le marché des transferts, un club de Ligue 1 aurait désormais décidé de se positionner.

Stassin de retour en Ligue 1 ?

Selon La Voix des Verts, une formation de l’élite française, dont l’identité n’a pas filtré, se serait renseignée sur la situation du buteur stéphanois. Une piste qui pourrait rapidement prendre de l’ampleur si le club en question décide de passer à l’offensive.

Mais pour convaincre l’ASSE de lâcher son attaquant, qui n’a pas joué lors du dernier match contre Clermont (3-1), il faudra sortir le chéquier. Les dirigeants stéphanois auraient fixé leurs exigences autour de 20 millions d’euros pour envisager un départ de Stassin.

Le Paris FC s’est déjà renseigné sur l’attaquant de l’ASSE 

Une somme importante, mais qui s’explique par l’importance du joueur dans le projet des Verts. Malgré la relégation en Ligue 2, le Belge conserve une belle cote sur le marché et plusieurs clubs suivent attentivement son évolution.

Reste désormais à savoir si cette mystérieuse formation de Ligue 1 sera prête à répondre aux exigences de l’ASSE. Pour l’heure, son identité reste secrète. Dans un passé récent, le Paris FC avait pris des renseignements sur l’attaquant des Verts…

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