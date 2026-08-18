L’ASSE peut encore se réjouir de voir l’un de ses jeunes talents appelé avec les équipes de France. Naoufan Mnemoi fait partie des 34 joueurs convoqués avec les U17 tricolores.

La formation de l’ASSE continue de voir ses jeunes joueurs franchir les étapes. Après avoir déjà porté le maillot de l’équipe de France U16 la saison passée, Naoufan Mnemoi vient de recevoir une nouvelle convocation avec les Bleuets.

Mnemoi appelé avec les U17

Le défenseur stéphanois fait partie des 34 joueurs sélectionnés ce mardi par Johan Radet, le sélectionneur de l’équipe de France U17. Une nouvelle étape importante pour le jeune joueur de l’ASSE, qui avait déjà connu les sélections nationales la saison dernière. Naoufan Mnemoi avait notamment disputé 12 rencontres avec les U16 français.

Cette nouvelle convocation confirme donc sa progression et son statut parmi les jeunes talents suivis par la Fédération française de football. Cette sélection lance également une saison importante pour les U17 français. La FFF précise que ce premier rassemblement doit permettre de préparer une riche saison, avec en ligne de mire le championnat d’Europe U17 organisé en Lettonie du 24 mai au 6 juin 2027. Mnemoi aura donc l’occasion de poursuivre sa progression au contact des meilleurs jeunes joueurs français de sa génération.

Une opposition contre Le Havre

Le rassemblement se terminera le jeudi 27 août. Au programme, les Bleuets disputeront notamment une opposition amicale face aux U19 du Havre AC le mercredi 26 août à 16 heures. Une rencontre qui permettra à Johan Radet de poursuivre son évaluation de son groupe. Pour Mnemoi, ce sera une nouvelle occasion de démontrer ses qualités et de confirmer sa place dans cette génération tricolore.

Cette convocation constitue évidemment une satisfaction pour l’ASSE. Voir un défenseur de son centre de formation rejoindre les U17 français valorise le travail réalisé auprès des jeunes. Après ses 12 apparitions avec les U16 la saison dernière, Naoufan Mnemoi poursuit donc son ascension. L’objectif sera désormais de s’installer durablement avec les U17 et, à terme, de participer à la campagne européenne de 2027.