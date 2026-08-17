ASSE Mercato : le Sporting bloque une offensive pour son jeune gardien

Toujours attentive aux opportunités du marché, l’ASSE a formulé une offre pour Diego Callai, troisième gardien du Sporting CP. Le club portugais n’a toutefois pas donné suite à la proposition stéphanoise.

Une offre de prêt refusée par le Sporting

Selon les informations relayées par Peuple Vert, d’après le quotidien portugais A Bola, l’ASSE est venue concrètement aux renseignements pour Diego Callai. Les Verts ont proposé un prêt assorti d’une option d’achat pour le portier de 22 ans.

Le Sporting CP a rapidement repoussé cette offensive, jugeant la proposition financière du club du Forez insuffisante. La formation lisboète ne ferme pas la porte à un départ temporaire, mais souhaite prioritairement envoyer son joueur dans un club de première division.

Callai cherche du temps de jeu

Présent au Sporting depuis 2015, Diego Callai a franchi toutes les étapes au sein de l’académie des Vert et Blanc. Désormais troisième dans la hiérarchie derrière Rui Silva et João Virgínia, il n’a pas encore disputé de rencontre officielle avec l’équipe première.

Prêté au CD Feirense pendant la seconde partie de la saison 2023-2024, le gardien d’1,80 m reste sur un exercice plein avec la réserve du Sporting en deuxième division portugaise. Il y a joué 24 matches et signé sept clean sheets.

Une piste difficile à comprendre chez les Verts

Cette démarche pose question puisque Gautier Larsonneur reste le numéro un de l’ASSE. Mamour Ndiaye puis Lucas Lavallée sont également venus compléter la hiérarchie stéphanoise cet été. Reste donc à savoir à quel moment précis les dirigeants ont transmis leur offre au Sporting.

David Guion estime que la faute éventuelle de Pedro sur Koné était « flagrante » et que l’arbitre n’a pas sifflé en raison du contexte entourant la blessure. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2088658222475547078

Un dossier également soumis à une contrainte administrative

Callai a récemment achevé ses démarches de naturalisation et obtenu un passeport portugais. Son éventuel statut extra-communautaire resterait néanmoins à clarifier et pourrait compliquer une opération avec l’ASSE. Pour l’heure, le refus du Sporting a refermé cette piste.