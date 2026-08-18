Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Alors que l’OM cherchait des opportunités expérimentées sur le mercato, Djibril Sidibé avait été cité parmi les profils susceptibles d’intéresser le club phocéen. Mais le champion du monde 2018 a finalement choisi une autre destination : Le Mans FC.

Le mercato de l’OM vient de voir une piste expérimentée lui passer sous le nez. À la recherche d’un nouveau projet après son départ de Toulouse, Djibril Sidibé a officiellement trouvé son prochain club. Le latéral droit français de 34 ans s’est engagé avec Le Mans FC.

Sidibé rejoint officiellement Le Mans

L’ancien international français a signé ce lundi avec le club manceau. L’accord porte sur deux saisons, plus une année supplémentaire en option. Il s’agit d’un nouveau défi en France pour le champion du monde 2018, qui va découvrir son cinquième club de Ligue 1 après Troyes, Lille, Monaco et Toulouse. Même s’il évoluera désormais dans un autre projet, Sidibé apportera une expérience considérable à un effectif encore jeune.

Cette arrivée au Mans représente forcément une petite déception pour Marseille. Djibril Sidibé avait été cité parmi les pistes suivies par l’OM, notamment pour apporter de l’expérience et de la polyvalence à l’effectif de Bruno Genesio. Le profil pouvait effectivement avoir du sens pour le club phocéen. À 34 ans, Sidibé possède une solide expérience du très haut niveau et connaît parfaitement la Ligue 1. Mais Marseille ne sera finalement pas sa prochaine destination.

L’OM était sur le coup

Le choix du Mans peut surprendre compte tenu du niveau auquel Sidibé évoluait encore récemment. Rouage important du Toulouse FC lors des deux dernières saisons, le défenseur a disputé 63 rencontres toutes compétitions confondues sur cette période, pour près de 4 500 minutes de jeu. Des statistiques qui témoignent de son importance dans l’effectif toulousain. Son départ est notamment intervenu après l’arrivée de Jens Berthel Askou sur le banc du TFC, le nouvel entraîneur ne souhaitant pas poursuivre l’aventure avec le Français.

Pour Le Mans, en revanche, cette signature constitue un très joli coup. Le club cherchait un joueur capable d’encadrer un groupe relativement jeune et habitué aux exigences du haut niveau. Sidibé coche parfaitement ces cases. Avec ses 18 sélections en équipe de France, son titre de champion du monde 2018 et ses nombreuses saisons en Ligue 1, il dispose d’un vécu que peu de joueurs de l’effectif manceau peuvent égaler. L’OM, qui doit vendre avant de recruter, peut s’en mordre les doigts.