OM : McCourt ferme la porte à une vente et prépare un autre scénario

Régulièrement annoncé sur le départ, Franck McCourt n’aurait aucune intention de céder l’OM dans l’immédiat. Le propriétaire américain chercherait plutôt des partenaires minoritaires afin d’accompagner un projet désormais soumis à une certaine rigueur financière.

McCourt ne veut pas vendre l’OM

Invité d’un Space organisé par Football Club de Marseille, Jean-François Pérès a livré une mise au point très claire sur l’avenir de l’actionnaire olympien. « Franck McCourt ne veut pas vendre l’OM ! », a assuré le journaliste du JDD, alors que les rumeurs autour d’un changement de propriétaire agitent la Canebière depuis plus de cinq ans.

La position du dirigeant américain, également évoquée dans cette mise au point sur la vente de l’OM, n’aurait donc pas évolué. « Il y a eu des erreurs mais le club n’est pas à vendre », a insisté Pérès.

Des investisseurs minoritaires recherchés

McCourt serait en revanche ouvert à l’arrivée de partenaires capables de soutenir financièrement le club sans en prendre le contrôle. Une option qui permettrait à l’OM de préserver ses ambitions malgré la crise des droits TV et un environnement économique de plus en plus contraignant.

Les difficultés se ressentent déjà sur le mercato. Marseille aurait notamment proposé environ 10 M€ pour Ilan Kebbal, mais le Paris FC aurait repoussé cette approche.

La piste Ilan Kebbal se complique sérieusement pour l’OM. Marseille a proposé environ 10 M€, une offre refusée par le Paris FC. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2089714409283125651

Une « cure d’austérité » à Marseille

Jean-François Pérès ne masque d’ailleurs pas la réalité du moment : « La situation est assez simple, c’est la disette, la cure d’austérité. » Une phase qu’il juge nécessaire, tout en soulignant la présence d’« un trio compétent » à la tête du projet olympien.

Dans ce contexte, les dirigeants devront surveiller leurs dépenses mais également gérer plusieurs dossiers sensibles. Un éventuel départ de Quinten Timber pourrait notamment peser sur la suite du marché.

Des choix attendus sur les joueurs à forte valeur

La situation d’Igor Paixao devrait également être scrutée. Alors que son avenir suscite déjà des interrogations, l’OM pourrait être amené à arbitrer entre ses besoins économiques et ses objectifs sportifs. McCourt ne prépare pas sa sortie, mais Marseille entre bien dans une période où chaque décision financière comptera.