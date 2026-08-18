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FRANCE

OM : Un ancien Phocéen change de dimension avec un transfert à 35 M€ !

Par Louis Chrestian - 18 Août 2026, 17:23
OM : Un ancien Phocéen change de dimension avec un transfert à 35 M€ !

Passé brièvement par l’OM en 2025, Amar Dedić poursuit son ascension. Le latéral droit bosnien quitte Benfica pour Newcastle, où il retrouve un entraîneur qui le connaît parfaitement.

Dedić rejoint officiellement Newcastle

C’est désormais officiel : Amar Dedić est un joueur de Newcastle. Les Magpies ont annoncé ce mardi l’arrivée de l’international bosnien de 24 ans en provenance de Benfica. Selon Foot Mercato, le transfert atteint 35 millions d’euros.

Le club portugais, que Dedić avait rejoint un an plus tôt, conserve également un pourcentage à la revente. Le latéral droit s’est engagé pour cinq saisons et portera le numéro 37 à St. James’ Park. Il devient la sixième recrue senior de l’été du club anglais.

Dix matches sous le maillot de l’OM

Ce transfert ne laissera pas les supporters marseillais indifférents. Prêté à l’OM pendant six mois lors de la saison 2024-2025, Dedić avait disputé dix rencontres avec le club phocéen avant de poursuivre sa carrière à Benfica.

Son passage en Provence aura donc été court, mais l’ancien Phocéen voit désormais sa valeur grimper de manière spectaculaire. Newcastle a consenti un investissement conséquent pour s’attacher ses services.

Des retrouvailles avec Matthias Jaissle

Dedić était réclamé avec insistance par Matthias Jaissle, le nouvel entraîneur des Magpies. Les deux hommes se sont côtoyés au RB Salzbourg, où le défenseur avait franchi plusieurs étapes de sa jeune carrière.

À Newcastle, le Bosnien arrive pour compenser le départ de Kieran Trippier. Il devra également concurrencer Tino Livramento dans le couloir droit. Un nouveau défi de taille en Premier League pour l’ancien joueur de l’OM.

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