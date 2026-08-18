ASSE : les Verts verrouillent leur prometteur milieu marocain jusqu’en 2029

L’AS Saint-Étienne a officialisé le premier contrat professionnel d’Adam Baallal. Arrivé dans le Forez en janvier dernier, le milieu de 19 ans a rapidement convaincu le staff de Ian Cathro.

Un premier contrat professionnel jusqu’en 2029

C’était attendu, c’est désormais officiel. Comme annoncé par Peuple Vert, Adam Baallal a signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE. Le jeune international marocain est maintenant lié à la maison Verte jusqu’en 2029.

Arrivé l’hiver dernier après avoir débuté sa formation à l’Académie Mohammed VI et porté les couleurs de l’Union Touarga Sport, le milieu de terrain avait déjà découvert le football professionnel au Maroc. À seulement 17 ans, il avait disputé sept rencontres de Botola Pro.

Officiel : Adam Baallal signe son premier contrat professionnel avec l’ASSE, jusqu’en 2029. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2089716149055258712

Une ascension rapide dans le Forez

D’abord aligné avec les U19 stéphanois, Baallal a rapidement franchi les étapes. Il a terminé le précédent exercice comme titulaire lors des sept derniers matches de National 3, avant de connaître une première convocation avec les professionnels pour le déplacement à Rodez lors de la 33e journée de Ligue 2.

Le Marocain, qui compte 13 apparitions avec les sélections de jeunes de son pays entre les U16 et les U20, s’est ensuite installé dans le groupe de Ian Cathro durant la préparation estivale.

Deux buts qui ont marqué les esprits

Performant à l’entraînement, Baallal s’est surtout illustré lors des matches amicaux. Le milieu de 19 ans a trouvé le chemin des filets contre Lausanne lors du succès des Verts (4-0), puis face à Venise (4-3).

Déjà utilisé en Ligue 2 contre Sochaux (0-3) et Clermont (3-1), le droitier voit ainsi ses progrès récompensés. L’ASSE sécurise pour plusieurs saisons un élément prometteur qui a su se faire une place en seulement quelques mois.