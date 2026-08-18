OM : une offre à 10 M€ se fracasse sur le mur parisien !

L’OM est passé à l’action pour Ilan Kebbal, mais sa première offensive n’a pas fait vaciller le Paris FC. Le club de la capitale a immédiatement repoussé les 10 M€ proposés par Marseille.

Marseille tente enfin sa chance

Après avoir surtout vendu depuis le début du mercato, l’OM vient de formuler une première offre pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio. Selon les informations relayées par Foot01, la direction phocéenne a mis 10 M€ sur la table pour Ilan Kebbal.

Le milieu offensif algérien, natif de Marseille, est identifié comme une solution pour redonner du poids à un secteur offensif déjà affaibli et susceptible de perdre encore plusieurs éléments d’ici à la fermeture du marché.

Le Paris FC ferme immédiatement la porte

Cette proposition n’a toutefois pas ouvert de négociations. Le Paris FC l’a refusée et a rappelé qu’il comptait pleinement sur l’un des hommes forts de sa montée en Ligue 1. Liam Rosenior n’entend pas se séparer de son meneur de jeu cet été.

Liam Rosenior et le Paris FC veulent conserver Ilan Kebbal. Le club tient énormément à ses cadres, qui n’ont jamais exprimé le désir de partir. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2089417207004762380

On vous en parlait dès dimanche : Kebbal figurait parmi les quatre cadres déclarés intransférables par le Paris FC. Le refus opposé à l’OM confirme désormais cette position par un acte concret.

Une deuxième offensive loin d’être garantie

Avec des moyens encore limités et l’obligation de poursuivre son dégraissage, Marseille ne semble pas en mesure de surenchérir facilement. Une nouvelle tentative n’est donc pas acquise, d’autant que le club parisien n’a envoyé aucun signal encourageant.

Cette offre prouve néanmoins que l’OM peut enfin envisager des arrivées après de longues semaines consacrées aux départs. À deux semaines de la fin du mercato, Bruno Genesio attend toujours plusieurs renforts pour rééquilibrer un effectif encore bancal.