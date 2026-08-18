RC Lens : Hull City se penche sur Haïdara, une porte s’ouvre !

Six mois seulement après son arrivée dans le Pas-de-Calais, Amadou Haïdara pourrait déjà faire l’objet d’un mouvement. Hull City suit la situation du milieu malien, tandis que le RC Lens ne serait pas fermé à un départ.

Hull City garde un œil sur Haïdara

Promu en Premier League, Hull City s’intéresse au profil d’Amadou Haïdara. Selon la BBC, dont les informations sont relayées par Lensois.com, le club anglais surveille le milieu de terrain de 28 ans, sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2029.

Le Racing serait disposé à étudier une vente de l’international malien, également courtisé par d’autres formations anglaises. Le dossier n’en est toutefois qu’à ses débuts puisque, d’après La Voix du Nord, aucun contact n’a encore été noué entre les différentes parties.

Hull City garde un œil attentif sur la situation d’Amadou Haïdara. Arrivé l’hiver dernier au RC Lens et sous contrat jusqu’en 2029, le milieu malien plaît au club anglais. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2089722175682916399

Une première saison freinée par une blessure

Arrivé du RB Leipzig lors du dernier mercato hivernal, Haïdara cherchait à retrouver du temps de jeu. Son intégration a néanmoins été retardée par une blessure contractée dans le sillage de la Coupe d’Afrique des Nations, qui avait freiné ses débuts lensois.

Derrière le duo Thomasson-Sangaré dans la hiérarchie, le natif de Bamako a dû se contenter de 325 minutes en dix apparitions. Il a notamment disputé 16 minutes contre Villarreal puis neuf face au Paris Saint-Germain dimanche dernier.

Une expérience qui peut encore servir Lens

Un départ ne serait pas anodin pour le RC Lens. Avec 48 sélections au Mali, 37 matchs de Ligue des champions et 159 apparitions en Bundesliga, Haïdara possède une expérience européenne rare au sein d’un milieu également composé de Bulatovic, Cuisance et Titraoui.

Son faible temps de jeu alimente forcément les interrogations, mais son vécu peut encore s’avérer précieux cette saison. Hull City reste pour l’heure à l’affût, sans avoir lancé d’offensive concrète.