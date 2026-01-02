RC Lens : la CAN plombe Amadou Haidara avant même son arrivée chez les Sang et Or

L’affaire secoue la CAN 2025 : Amadou Haidara, tout juste arrivé au RC Lens cet hiver, se retrouve au centre d’une tourmente arbitrale après son exclusion jugée injuste contre les Comores. La commission disciplinaire a tranché : deux matches de suspension. Un véritable coup de tonnerre, aussi bien pour le Mali que pour son milieu relayeur, même pas encore arrivé en Artois.

Un carton rouge jugé sévère en pleine CAN

La tension montait sur la pelouse lors du dernier match de poule du Mali contre les Comores, quand Haidara a vu rouge. Entré en jeu en fin de rencontre, l’ex-milieu du RB Leipzig a été sanctionné après un contact litigieux, juste après avoir touché le ballon. Les images et ralentis révélaient un geste sans violence, et pourtant, la décision de l’arbitre a été confirmée après consultation de la VAR. Pour beaucoup d’observateurs, la sanction paraissait déjà très sévère à chaud.

Les débats ne se sont pas calmés dans les heures suivant le match, bien au contraire. La communauté footballistique, supporters comme analystes, n’a pas tardé à faire entendre sa voix. L’injustice ressentie est palpable.

Deux matches de suspension qui pèsent lourd

La commission disciplinaire n’a pas fléchi face à la polémique : la sanction tombe, lourde, implacable. Haidara manquera non seulement les huitièmes de finale face à la Tunisie, mais il sera également privé d’un éventuel quart de finale décisif. La frustration est d’autant plus forte que le joueur, étant donné qu’il vient tout juste de signer à Lens, lui voyait dans la CAN une occasion de briller et de se montrer aux yeux de son nouveau club.

Désormais, la sélection malienne devra composer sans l’un de ses éléments clés au cœur du jeu, et Haidara, relégué au rang de spectateur, devra ronger son frein alors que l’équipe s’apprête à disputer ses matches les plus importants de la compétition.

L’impact de cette absence est énorme pour le Mali. Haidara, première recrue du mercato lensois, ne pourra pas épauler ses coéquipiers pour les matches à élimination directe qui s’annoncent serrés. Le timing est d’autant plus cruel qu’il n’a joué qu’en sélection cette saison.

Arbitrage et réactions : l’incompréhension domine

Au-delà de la sanction individuelle, c’est tout l’arbitrage de la CAN qui se retrouve sur le banc des accusés. Les polémiques autour de la VAR n’en finissent plus de secouer le tournoi, avec des décisions peu lisibles et souvent incomprises. L’expulsion d’Haidara s’ajoute à une série de cas litigieux, alimentant une frustration généralisée, dans les tribunes comme sur les réseaux sociaux.

La sélection malienne ne cache pas son mécontentement et a même lancé une procédure auprès des instances dirigeantes pour contester la décision, mais difficile d’imaginer une issue favorable à quelques heures du choc contre la Tunisie. Une situation qui relance une nouvelle fois la discussion sur l’utilisation de la vidéo et la formation des arbitres dans les compétitions africaines.

Dans ce contexte, Haidara devra prendre son mal en patience avant de retrouver la compétition, alors que le RC Lens et la sélection malienne espéraient beaucoup de ce début d’année.