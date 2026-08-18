FC Nantes : Un ancien Canari privé de retrouvailles à la Beaujoire ?

Quentin Braat devrait manquer le déplacement de Rodez sur la pelouse du FC Nantes, samedi, lors de la troisième journée de Ligue 2. Touché au mollet, le gardien de 29 ans risque de devoir patienter avant de retrouver son club formateur.

Braat touché à l’échauffement

Quentin Braat n’a pas pu tenir sa place face à Annecy vendredi dernier. Le portier du RAF s’est blessé au mollet pendant l’échauffement, alors qu’il souffrait déjà d’une petite contracture. Des examens supplémentaires étaient prévus cette semaine pour déterminer la durée de son indisponibilité.

Selon les informations relayées par La Tribune Nantaise, l’ancien Canari devrait déclarer forfait pour le rendez-vous à la Beaujoire. Lucas Margueron, sa doublure, est pressenti pour prendre place dans les buts ruthénois.

Santini redoute une absence prolongée

Didier Santini ne s’est pas montré particulièrement rassurant au sujet de son gardien. « Il avait une petite contracture ; mais là, il s’est fait mal à l’échauffement, il a les béquilles pour ne pas appuyer dessus et on verra dans les prochains jours, mais je pense qu’il sera out quelque temps », a expliqué l’entraîneur de Rodez.

Mercato. FC Nantes : Ali Yousuf en passe de revenir au pays. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2088197154208665697

Des retrouvailles forcément particulières

Formé à la maison Jaune et Verte, Braat avait notamment remplacé Rémy Riou dans le groupe professionnel avant d’être prêté à Niort, où il a lancé sa carrière chez les professionnels. Après un passage en deuxième division espagnole, il est revenu en France à l’été 2025.

Élu meilleur gardien de Ligue 2 en 2025-2026, Braat s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du RAF. Il a largement contribué au parcours de Rodez jusqu’au play-off 2 disputé à Saint-Étienne. Son probable forfait constitue donc un vrai coup dur pour le club aveyronnais avant de défier le FC Nantes.