À LA UNE DU 18 AOûT 2026
[20:47]FC Nantes : la Ligue 2 brouille déjà les plans de Der Zakarian
[20:28]Stade Rennais : Toulouse réagit au départ de Cresswell avec un espoir de Milan
[20:07]FC Nantes : Un ancien Canari privé de retrouvailles à la Beaujoire ?
[19:47]OL : Greenwood, le facteur X à 39 M€ désigné par Valbuena
[19:27]OM : Ruddy Buquet lance la saison avec un heureux présage
[19:05]PSG : Luis Enrique a fait basculer le deal à 55 M€
[18:23]OM : une offre à 10 M€ se fracasse sur le mur parisien !
[18:03]RC Lens : Hull City se penche sur Haïdara, une porte s’ouvre !
[17:43]ASSE : les Verts verrouillent leur prometteur milieu marocain jusqu’en 2029
[17:23]OM : Un ancien Phocéen change de dimension avec un transfert à 35 M€ !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : Un ancien Canari privé de retrouvailles à la Beaujoire ?

Par Wladimir DELCROS - 18 Août 2026, 20:07
FC Nantes : Un ancien Canari privé de retrouvailles à la Beaujoire ?

Quentin Braat devrait manquer le déplacement de Rodez sur la pelouse du FC Nantes, samedi, lors de la troisième journée de Ligue 2. Touché au mollet, le gardien de 29 ans risque de devoir patienter avant de retrouver son club formateur.

Braat touché à l’échauffement

Quentin Braat n’a pas pu tenir sa place face à Annecy vendredi dernier. Le portier du RAF s’est blessé au mollet pendant l’échauffement, alors qu’il souffrait déjà d’une petite contracture. Des examens supplémentaires étaient prévus cette semaine pour déterminer la durée de son indisponibilité.

Selon les informations relayées par La Tribune Nantaise, l’ancien Canari devrait déclarer forfait pour le rendez-vous à la Beaujoire. Lucas Margueron, sa doublure, est pressenti pour prendre place dans les buts ruthénois.

Santini redoute une absence prolongée

Didier Santini ne s’est pas montré particulièrement rassurant au sujet de son gardien. « Il avait une petite contracture ; mais là, il s’est fait mal à l’échauffement, il a les béquilles pour ne pas appuyer dessus et on verra dans les prochains jours, mais je pense qu’il sera out quelque temps », a expliqué l’entraîneur de Rodez.

Des retrouvailles forcément particulières

Formé à la maison Jaune et Verte, Braat avait notamment remplacé Rémy Riou dans le groupe professionnel avant d’être prêté à Niort, où il a lancé sa carrière chez les professionnels. Après un passage en deuxième division espagnole, il est revenu en France à l’été 2025.

Élu meilleur gardien de Ligue 2 en 2025-2026, Braat s’est rapidement imposé comme une pièce maîtresse du RAF. Il a largement contribué au parcours de Rodez jusqu’au play-off 2 disputé à Saint-Étienne. Son probable forfait constitue donc un vrai coup dur pour le club aveyronnais avant de défier le FC Nantes.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot