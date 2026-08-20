La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon Alexandre Corboz, correspondant de But! À Lyon, l’OL cherche encore deux recrues pour boucler son mercato estival. Un premier nom a fuité.

L’OL n’en a pas terminé avec son mercato estival. Après avoir déjà enregistré sept recrues, le club rhodanien chercherait encore à renforcer son effectif avec deux nouveaux joueurs. Un premier nom vient notamment de fuiter au poste d’ailier.

Deux dernières recrues attendues à Lyon

L’OL a déjà largement remodelé son effectif cet été, mais les dirigeants lyonnais souhaitent encore apporter quelques retouches. Alexandre Corboz, correspondant de But! à Lyon, annonce ainsi que deux renforts pourraient encore débarquer avant la fermeture du mercato.

« L’OL n’aurait pas terminé son mercato ! Après avoir déjà enregistré sept recrues, les Gones pourraient encore accueillir deux nouveaux renforts d’ici la clôture du marché. Un ailier et un milieu défensif seraient recherchés », rapporte But! OL. Les besoins sont donc clairement identifiés : un joueur offensif capable d’apporter une solution supplémentaire sur les côtés et un milieu défensif pour renforcer l’entrejeu.

Au poste de milieu défensif, le nom de Djaoui Cissé a déjà circulé. Le joueur du Stade Rennais fait partie des pistes évoquées pour renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. Mais c’est surtout dans le secteur offensif qu’un nouveau nom vient d’apparaître.

Jocelin Ta Bi plaît à l’OL

Selon Foot Mercato, Lyon suit Jocelin Ta Bi, jeune ailier ivoirien de 21 ans. Le joueur s’était notamment fait remarquer lors du dernier tournoi de Toulon avec la Côte d’Ivoire, où son profil avait attiré l’attention. Arrivé à Sunderland l’hiver dernier, Ta Bi a toutefois été freiné par une blessure et n’a pas encore réellement pu lancer son aventure anglaise. L’OL pourrait justement lui offrir une nouvelle opportunité de se relancer.

Lyon ne serait pas le seul club intéressé par le jeune Ivoirien. L’OGC Nice et Le Havre auraient également manifesté leur intérêt pour une arrivée sous la forme d’un prêt. Cette formule pourrait permettre à Ta Bi de retrouver progressivement du rythme et du temps de jeu après ses difficultés physiques.

Pour l’OL, le pari serait également intéressant : récupérer un jeune joueur identifié comme une révélation internationale tout en limitant le risque financier. Le mercato lyonnais n’est donc pas encore terminé, et Paulo Fonseca pourrait bien disposer de deux nouveaux renforts avant la clôture du marché.