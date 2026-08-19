OL Mercato : une 8e et une 9e recrue en approche ?

Déjà très actif depuis le début du mercato, l’OL pourrait encore se renforcer avec les arrivées d’un ailier et d’un milieu défensif.

En ayant déjà recruté Mads Bidstrup, Julien Duranville, Kaïl Boudache, Mohamadi Ouédraogo, Loïs Openda, Felix Bacher et Zachary Athekame, l’Olympique Lyonnais s’est déjà montré particulièrement actif depuis le début du mercato estival. Mais le club rhodanien ne compte pas s’arrêter là dans le sens des arrivées d’ici la clôture du marché des transferts.

Encore deux recrues à l’OL ?

Selon les informations du journaliste de Foot Mercato Santi Aouna, l’Olympique Lyonnais pourrait encore recruter deux nouveaux joueurs d’ici la fin du mercato : un ailier et un milieu défensif. « L’OL va peut-être chercher un ailier après le départ de Malick Fofana + pas satisfait de Julien Duranville + un 6 », a confié le spécialiste du mercato sur X.

Le recrutement d’un nouvel ailier serait notamment lié au probable départ de Malick Fofana. L’AS Roma pousse actuellement pour recruter l’international belge et les discussions avec l’OL se poursuivent. Le club italien en aurait fait l’une de ses priorités offensives et serait revenu à la charge ces derniers jours après une première proposition repoussée par les dirigeants lyonnais. Le dossier aurait avancé, même si aucun transfert n’est encore officiellement bouclé.