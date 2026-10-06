Les premiers internationaux de l’ASSE ont déjà fait leur retour à Saint-Étienne avant de recevoir Rodez à Geoffroy-Guichard (samedi, 20h).

L’ASSE va enfin pouvoir souffler. Alors que Ian Cathro a dû composer avec un groupe largement amputé pendant cette trêve internationale, plusieurs joueurs commencent désormais à faire leur retour à L’Étrat. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur stéphanois, qui prépare déjà la réception de Rodez, samedi à 20 heures, avec l’objectif de poursuivre la dynamique des Verts en Ligue 2.

Boakye de retour plus tôt que prévu à l’ASSE

Selon Peuple Vert, Augustine Boakye est le premier retour particulièrement intéressant pour Ian Cathro. Le milieu offensif devait initialement rester avec le Ghana pour poursuivre son rassemblement international. Mais l’annulation de la dernière rencontre des Black Stars a finalement permis au joueur de rentrer plus rapidement dans le Forez. Une aubaine pour l’ASSE. Depuis le début de la saison, Boakye occupe en effet une place importante dans les plans de Cathro. Le joueur de 25 ans avait enchaîné les titularisations avant de rejoindre sa sélection. Lors du déplacement à Metz, conclu sur un spectaculaire match nul (2-2), il avait notamment disputé 86 minutes et délivré une passe décisive. Son retour offre donc une solution offensive supplémentaire au technicien écossais.

Nadir El Jamali a lui aussi terminé son rassemblement international. Le jeune milieu de terrain de 19 ans était retenu avec l’équipe de France U20 et peut désormais retrouver ses partenaires à Saint-Étienne. Son temps de jeu avec les professionnels reste encore limité, mais Ian Cathro l’a déjà intégré à son groupe cette saison. El Jamali avait notamment disputé 13 minutes lors de la rencontre à Dunkerque. Son retour permet ainsi à Cathro de disposer d’une option supplémentaire pour compléter son milieu de terrain et poursuivre l’intégration des jeunes éléments.

Cardona, Old et Pedro encore attendus à l’ASSE

Tous les internationaux stéphanois ne sont toutefois pas encore rentrés. Irvin Cardona, Ben Old et Kévin Pedro doivent notamment encore terminer leur programme avec leurs sélections respectives. Ben Old s’est d’ailleurs illustré malgré la défaite de la Nouvelle-Zélande contre le Japon (2-1). Le Stéphanois a inscrit l’unique but de sa sélection et revient donc avec une nouvelle expérience internationale intéressante. Kévin Pedro a, lui, enchaîné une deuxième titularisation avec la République démocratique du Congo.

Le milieu stéphanois a participé au match nul de son équipe face à l’Ouganda (1-1). Ces retours successifs constituent forcément une bonne nouvelle pour Ian Cathro. Le coach écossais a dû travailler pendant plusieurs jours avec un effectif particulièrement réduit en raison de la trêve internationale. Il va désormais pouvoir récupérer progressivement ses joueurs et préparer la suite du championnat dans de meilleures conditions. La réception de Rodez sera donc l’occasion de retrouver plusieurs visages familiers à L’Étrat.