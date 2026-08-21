ASSE : la nouvelle recrue dévoile le rôle précis fixé par Cathro

Arrivé dans le Forez il y a un mois, Áron Csongvai s’est confié sur ses premiers pas sous le maillot vert. Déjà titulaire à deux reprises, le milieu hongrois connaît parfaitement la mission que lui a confiée Ian Cathro.

Csongvai n’a pas hésité devant l’ASSE

On vous en parlait lors de l’hommage rendu par l’AIK Stockholm à son ancien joueur : Áron Csongvai a rapidement tourné la page pour se plonger dans son aventure stéphanoise. Un mois après son arrivée, le Hongrois assure que rejoindre l’ASSE était une évidence.

« Dès que j’ai eu connaissance de cet intérêt, j’ai été partant. C’est un grand club qui a envie de réussir de belles choses. C’est un honneur d’être ici », a-t-il expliqué en conférence de presse, dans des propos relayés par Morning Foot.

Un rôle d’équilibriste fixé par Cathro

Ian Cathro s’est montré très clair avec sa recrue. Csongvai doit conserver l’équilibre de l’équipe, contrôler le jeu et participer à son organisation. Le milieu défensif souhaite également accompagner les attaques et se comporter progressivement comme un leader, même s’il estime ne pas encore avoir ce statut.

Sur le front du Mercato, les Verts continuent parallèlement d’avancer avec Elyes Dhaoui, attendu pour renforcer l’entrejeu.

Visite médicale en cours pour Elyes Dhaoui à Saint-Étienne. Si elle se déroule sans encombre, le milieu tunisien signera un contrat de trois ans avec les Verts. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2090351043058041032

Deux titularisations et déjà une passe décisive

Titulaire lors des deux premières journées de Ligue 2, Csongvai a disputé l’intégralité des deux rencontres remportées par l’ASSE. Il a aussi délivré sa première passe décisive à Jakob Breum face à Clermont, même s’il rappelle que sa priorité reste de défendre et d’organiser le jeu.

Le Hongrois dit se sentir très bien physiquement et mentalement, sans être encore à 100 %. Son adaptation a aussi été facilitée par ses coéquipiers, notamment Tamar Svetlin à ses côtés dans l’entrejeu. Une connexion encore perfectible, à l’image d’une équipe qui assimile progressivement les principes de jeu de Cathro.