À LA UNE DU 21 AOûT 2026
[08:37]PSG : Luis Enrique pousse deux recrues à 100 M€ vers la sortie
[08:17]OM : Le mercato bloqué se dirige vers un scénario radical
[07:56]ASSE : les Verts ont déjà englouti 40 % du mercato de Ligue 2 !
[07:37]OL : Monaco accentue la pression dans la bataille de l’indice UEFA
[06:30]Pronostic RC Lens – AJ Auxerre : Toppmöller peut-il gâcher le retour de Still à Bollaert ?
[06:04]ASSE : la nouvelle recrue dévoile le rôle précis fixé par Cathro
[05:30]Pronostic FC Nantes – Rodez : la victoire ou le limogeage pour Der Zakarian ?
[04:30]Pronostic Espanyol – Real Madrid : Mbappé et Mourinho vont-ils frapper fort d’entrée ?
[23:00]RC Lens : Benjamin Parrot brise le silence sur deux dossiers chauds en coulisses
[22:40]FC Nantes Mercato : un nouveau défenseur central va signer chez les Canaris

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : la nouvelle recrue dévoile le rôle précis fixé par Cathro

Par Wladimir DELCROS - 21 Août 2026, 06:04
ASSE : la nouvelle recrue dévoile le rôle précis fixé par Cathro

Arrivé dans le Forez il y a un mois, Áron Csongvai s’est confié sur ses premiers pas sous le maillot vert. Déjà titulaire à deux reprises, le milieu hongrois connaît parfaitement la mission que lui a confiée Ian Cathro.

Csongvai n’a pas hésité devant l’ASSE

On vous en parlait lors de l’hommage rendu par l’AIK Stockholm à son ancien joueur : Áron Csongvai a rapidement tourné la page pour se plonger dans son aventure stéphanoise. Un mois après son arrivée, le Hongrois assure que rejoindre l’ASSE était une évidence.

« Dès que j’ai eu connaissance de cet intérêt, j’ai été partant. C’est un grand club qui a envie de réussir de belles choses. C’est un honneur d’être ici », a-t-il expliqué en conférence de presse, dans des propos relayés par Morning Foot.

Un rôle d’équilibriste fixé par Cathro

Ian Cathro s’est montré très clair avec sa recrue. Csongvai doit conserver l’équilibre de l’équipe, contrôler le jeu et participer à son organisation. Le milieu défensif souhaite également accompagner les attaques et se comporter progressivement comme un leader, même s’il estime ne pas encore avoir ce statut.

Sur le front du Mercato, les Verts continuent parallèlement d’avancer avec Elyes Dhaoui, attendu pour renforcer l’entrejeu.

Deux titularisations et déjà une passe décisive

Titulaire lors des deux premières journées de Ligue 2, Csongvai a disputé l’intégralité des deux rencontres remportées par l’ASSE. Il a aussi délivré sa première passe décisive à Jakob Breum face à Clermont, même s’il rappelle que sa priorité reste de défendre et d’organiser le jeu.

Le Hongrois dit se sentir très bien physiquement et mentalement, sans être encore à 100 %. Son adaptation a aussi été facilitée par ses coéquipiers, notamment Tamar Svetlin à ses côtés dans l’entrejeu. Une connexion encore perfectible, à l’image d’une équipe qui assimile progressivement les principes de jeu de Cathro.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot