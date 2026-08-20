ASSE Mercato : énorme coup de tonnerre, un départ inattendu pourrait se conclure !

Alors que l’ASSE cherche encore à alléger son effectif avant la fin du mercato, un dossier inattendu pourrait venir bouleverser les plans stéphanois.

L’ASSE pourrait connaître une fin de mercato particulièrement animée. Alors que les dirigeants stéphanois travaillent toujours sur plusieurs départs, notamment ceux de joueurs devenus indésirables, une offensive surprise pourrait concerner l’une des révélations du début de saison.

Kévin Pedro, nouvelle menace pour l’ASSE

Jusqu’ici, Kévin Pedro semblait relativement épargné par les rumeurs. Le jeune défenseur de 20 ans a pourtant pris une nouvelle dimension ces derniers mois. Formé à l’ASSE, il est sous contrat avec les Verts jusqu’en 2030, après avoir prolongé son engagement en janvier dernier.

Titulaire lors des deux premières journées de Ligue 2, Pedro s’est également adapté à un rôle inhabituel d’arrière gauche en raison des circonstances. Ses performances auraient attiré l’attention de plusieurs clubs. Selon les informations de Peuple Vert, une formation de Premier League et un club de Ligue 1 suivent notamment le joueur, tandis que des intérêts existent également en Allemagne.

Pour l’ASSE, l’objectif sera évidemment de conserver son jeune défenseur. Avec un contrat longue durée, le club stéphanois dispose néanmoins d’une position favorable dans les négociations. Reste à savoir si une offre suffisamment importante pourrait faire réfléchir la direction de Kilmer Sports Ventures avant la clôture du mercato.

Plusieurs départs actés

Dans le sens des départs, la situation de Mickaël Nadé semble en revanche beaucoup plus claire. Le défenseur formé au club devrait quitter Saint-Étienne après avoir été poussé vers la sortie dans le cadre de l’opération dégraissage. Comme déjà révélé sur notre site, Nadé va être prêté au Rodina Moscou.

Autre départ attendu : celui d’Ebenezer Annan. Le latéral ghanéen devrait rejoindre le Rapid Bucarest dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à environ un million d’euros.

La fin du mercato s’annonce donc décisive pour l’ASSE : entre les départs qui se concrétisent et la menace grandissante autour de Kévin Pedro, plusieurs dossiers pourraient encore évoluer rapidement.