Homme fort du début de saison réussi de l’ASSE, il ne faudrait pas qu’Irvin Cardona (29 ans) tire trop sur la corde.

Depuis le début de la saison, Irvin Cardona s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de l’ASSE. Son efficacité offensive et son activité en font un élément particulièrement important du dispositif d’Ian Cathro. Mais cette importance a aussi une conséquence : Cardona joue beaucoup. Et son passage avec la sélection maltaise vient encore alourdir sa charge de travail.

Cardona, un homme indispensable à l’ASSE

En Ligue 2, les chiffres parlent pour lui. Irvin Cardona compte déjà 5 buts et 4 passes décisives en 521 minutes de championnat. Il a ainsi directement participé à huit réalisations stéphanoises. Une influence considérable pour un joueur devenu l’une des principales armes offensives de l’ASSE. Forcément, Ian Cathro aura donc du mal à se passer de lui lorsque les échéances s’enchaînent. Mais c’est précisément là que le problème peut commencer.

Cardona vient en effet d’être fortement sollicité avec la sélection maltaise. Le Stéphanois a disputé l’intégralité de la victoire contre Andorre (2-1) le 24 septembre. Trois jours plus tard, il avait été préservé lors du match amical face au Liechtenstein (2-0). Mais il a ensuite retrouvé une place de titulaire et disputé 90 minutes contre Gibraltar (1-1), avant de terminer à nouveau l’intégralité de la rencontre contre Andorre (1-0). Au total, trois matches complets en seulement douze jours. Une séquence qui commence forcément à peser dans les jambes.

Cathro doit trouver le bon dosage avant Rodez

Le bilan est d’autant plus impressionnant que la saison n’en est encore qu’à ses débuts. Toutes compétitions confondues, avec l’ASSE et Malte, Cardona totalise déjà 10 rencontres et 791 minutes de jeu. Une charge conséquente pour un joueur de 29 ans particulièrement sollicité dans les phases offensives. Cardona ne se contente pas de jouer les renards des surfaces. Son activité, ses déplacements et son volume de courses sont également importants dans le système stéphanois. L’accumulation des minutes doit donc être surveillée.

Le rendez-vous contre Rodez arrive ainsi avec une question légitime : faut-il continuer à tirer sur la corde ou offrir un peu de repos à l’attaquant ? Il ne s’agit évidemment pas de tirer la sonnette d’alarme au sens médical du terme. Aucun problème physique particulier n’est évoqué à ce stade. Mais pour Peuple Vert, la vigilance est de mise : Ian Cathro devra donc trouver le bon équilibre entre la nécessité de conserver son joueur le plus décisif et celle de lui permettre de souffler. Car le calendrier va rapidement reprendre un rythme soutenu. Avant Rodez, Ian Cathro pourrait ainsi être confronté à l’un de ses premiers véritables choix de gestion.